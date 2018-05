Le Mans, pole per il francese Zarco: battuto Marquez. Dovizioso in seconda fila

Pole davanti al pubblico di casa. Sarà Johann Zarco a scattare davanti a tutti nel Gran Premio di Francia, quinto round del mondiale MotoGp. Il francese della Yamaha del team Tech3 ha firmato il nuovo record del tracciato di Le Mans in 1031"185, strappando la migliore prestazione a Marc Marquez (Repsol Honda) per appena 108 millesimi. Completa la prima fila un ottimo Danilo Petrucci con la Ducati del team Alma Pramac, ad appena 196 millesimi dalla leadership.

Bene Andrea Dovizioso, il più veloce nelle libere del venerdì ed in quelle che hanno preceduto la qualifica. Il forlivese, fresco di rinnovo biennale con la Ducati, ha chiuso al quinto posto a 368 millesimi da Zarco, a sandwich tra la Suzuki di Andrea Iannone e la Ducati di Jorge Lorenzo. Apre la terza fila l'altra Ducati "clienti" del team Alma Pramac di Jack Miller, a precedere le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Ross, rispettivamente a 599 e 715 millesimi da Zarco. Chiude la top ten Dani Pedrosa.

Per Zarco si tratta della quarta pole position in carriera. Difficilmente sarà al via della gara Cal Cruthclow: il britannico della Honda del team di Lucio Cecchinello è incappato in un brutto highside durante la Q1, impattando con violenza all'anca. Pollice in sù del pilota, portato fuori dalla pista in barella, ma accertamenti in ospedale.