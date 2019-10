MotoGp, Marquez non è sazio. Pole a Motegi davanti a un super Morbidelli. Dovizioso in terza fila

C'è sempre una prima volta, anche per uno che ha vinto otto titoli mondiali. Marc Marquez, fresco di festa iridata, non è sazio. E la fame del cannibale l'ha portato a conquistare la prima pole a Motegi nella top class. Su una pista non ancora completamente asciutta, lo spagnolo della Repsol Honda ha fermato il cronometro in 1'45"763, mettendo in riga un filotto di Yamaha. Il primo degli inseguitori è Franco Morbidelli, portacolori Petronas, a 132 millesimi dalla pole. L'ex campione Moto2, venerdì particolarmente veloce sul passo gara, si è messo alle spalle il compagno di team Fabio Quartararo, terzo a 181 millesimi.

Marquez ha firmato la 62esima pole in top-class, la decima stagionale e la 90esima della carriera. La Honda mancava la pole nella gara di casa dal 2011. Apre la seconda fila la Yamaha ufficiale di Maverick Vinales davanti alla Honda LCR di Cal Crutchlow e alla prima delle Ducati, quella del team Pramac di Jack Miller. Ci si aspettava qualcosa di più da Andrea Dovizioso, anche lui veloce per tutto il fine settimana, ma solo settimo davanti all'altra rossa ufficiale di Danilo Petrucci e all'Aprilia di Aleix Espargaro. Solo decimo Valentino Rossi a precedere le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.