MotoGp, il Sachsenring si conferma casa Marquez. Dovi in seconda fila

Il Sachsenring potrebbe offrire un remake della gara spettacolare di due settimane fa ad Assen. Sono dieci i piloti racchiusi in poco più di cinque decimi. Marc Marquez sul tracciato tedesco la nona pole position di fila, fermando il cronometro sul tempo di 1'20"270, bruciando di appena 25 millesimi Danilo Petrucci. Il ternano della Ducati Octo Pramac ha fatto meglio di appena 32 millesimi di Jorge Lorenzo, il quale ha avuto un battibecco in pista col compagno di marca per una scia sfruttata.

Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della quinta posizione a 174 millesimi da Marquez dopo essere passato dalla Q1, a sandwich tra le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Chiudono la top ten Cal Crutchlow (+0"405), Andrea annone (+0"412), Alvaro Bautista (+0"430) e Dani Pedrosa (+0"561). La gara, di 30 giri, offre tanti interrogativi, soprattutto per quanto concerne il consumo dei pneumatici. La scelta delle gomme e lo stile guida giocheranno sicuramente un ruolo determinante. Si potrà vedere quindi una gara nella gara, con una prima parte combattuta e tattica ed una seconda dove a fare la differenza sarà chi ne avrà di più per sparare le ultime cartucce.