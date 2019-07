Quattro podi per l'Edera Triathlon Forlì nella prova di Faenza

Ottima prova per gli atleti dell’Edera Triathlon Forlì nel Triathlon Sprint disputato domenica scorsa a Faenza. Appuntamento consueto di mezza estate per i Triathleti romagnoli e non solo che ha visto una massiccia partecipazione degli atleti dell’Edera, premiata come terza società più numerosa con 13 partenti al via. Le previsioni metereologiche avverse non hanno spaventato i triathleti che, presentatisi regolarmente ai nastri di partenza, hanno poi goduto di condizioni climatiche ideali.

Le temperature elevate dei giorni precedenti smorzate dalle forti piogge notturne e la concomitante interruzione delle precipitazioni hanno concesso agli atleti di svolgere la gara al meglio e così tutti i forti atleti della compagine forlivese hanno portato a termine la prova con ottimi risultati cronometrici. Sono 4 i podi conquistati dagli atleti dell’Edera: 21 assoluto e terzo di categoria per Matteo Greppi, che ha portato a termine il percorso, 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bicicletta e 5 chilometri di corsa, con il tempo totale di 1 ora 7’ e 34”.

Buona la prova di Giuseppe Caboni e Rodolfo Salghini, che hanno chiusa la gara rispettivamente al 34° e 36° assoluto. Buono il rientro alle gare dopo alcuni anni di interruzione per l’inossidabile Fabrizio Zattini, 84° assoluto e 6 di categoria. Eccezionale la prova di esordio per Giulia Medri, atleta 23enne, alla prima esperienza nella triplice disciplina capace di chiudere all’11° posto assoluto donne e prima nella categoria S1.Per Giulia una giornata importante, ricca di emozioni, dalla tensione pre-gara, alla gioia del podio, conquistata metro dopo metro con un sorriso contagioso, mai intaccato dalla fatica ma alimentato dalla consapevolezza dell’avvicinarsi, passo dopo passo, del primo traguardo triathlon.

Gabriele Monti è salito sul gradino più alto nella categoria M6, mentre Monica Canali ha chiuso terza nella categoria M4 donne. Ottima giornata di gara, arricchita dal 2°posto nel Campionato Italiano Triathlon Sprint riservato agli Ingegneri conquistato da Mattia Greppi, campione uscente 2018.