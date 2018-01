MotoGp, il ds Ducati su Dovizioso: "Vogliamo riconfermarlo con Lorenzo"

All'indomani della presentazione della nuova Ducati, continua a tener banco il rinnovo contrattuale di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. "Come abbiamo detto il nostro obiettivo è quello di confermare Andrea e provare a confermare anche Jorge", ha dichiarato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, alla trasmissione "Tutti Convocati" su Radio 24. "Bisogna vedere se ci saranno le condizioni - prosegue -. E' prestino per parlarne, devo dire che c'è la volontà, credo da entrambe le parti per trovare un accordo".

"Andrea - aggiunge - si aspetta un ingaggio in linea con quello di altri top rider visto quello che ha dimostrato nel 2017. Io credo che con la buona volontà da parte di entrambi si possa trovare una soluzione, spero nei prossimi mesi". "Il 2018 - ricorda - è un anno in cui scadono i contratti di tutti i piloti ufficiali di tutte le case e di tutti i team, quindi Ducati è nella stessa situazione di Honda, di Yamaha, di Suzuki, Ktm e di Aprilia".

"Ci giocheremo il mondiale"

Ciabatti interviene sulla stagione prossima all'inizio: "Il 2018 è un anno in cui non ci presentiamo come favoriti, perché credo che favorito debba essere per forza Marc Marquez, ha vinto 4 degli ultimi 5 mondiali MotoGp. Partiamo con l’idea di essere protagonisti in tutte le gare con tutti e due piloti e di essere protagonisti del mondiale, che vuol dire provare ad aggiudicarselo. Poi bisogna secondo me essere consci delle proprie qualità, delle qualità della nostra moto, che abbiamo migliorato nelle aree in cui aveva ancora qualche piccolo problema, sperando ovviamente che i nostri avversari non abbiano migliorato la loro moto in modo clamoroso. Ma partiamo con la voglia di far bene, consci di avere due piloti eccezionali, e una moto che pensiamo possa essere definita una delle migliori moto in MotoGP. Poi lo sport è fatto così ci vuole anche un pizzico di fortuna Ma noi pensiamo di avere gli ingredienti giusti per giocarci questo mondiale".

"Siamo qui per fare meglio del 2017"

“Quando vinci lo stesso numero di gare, sei, che vince il campione del mondo e ti giochi il mondiale all’ultima gara, chiaramente la stagione successiva tutti si aspettano che tu ti ripeta e provi a fare qualcosa di meglio e quindi qui siamo", afferma Ciabatti.