Rally mountain bike delle Foreste Casentinesi: spazio anche ai cicloturisti e alle e-bike

Sale l'attesa per il Rally MtB delle Foreste Casentinesi, la grande novità del ciclismo italiano off-road 2020. L'evento nasce da una collaborazione tra i Comuni di Santa Sofia, Bagno di Romagna, l’ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, con la supervisione del Gruppo Mtb Santa Sofia, Romagna Bike Grandi Eventi, Mtb Contest Emilia-Romagna e Uisp Forlì-Cesena. La manifestazione - in programma il 4 e 5 luglio tra le località di Santa Sofia e Bagno di Romagna - si svolgerà in uno degli scenari più belli e suggestivi della Valle del Bidente, nel cuore dell'Appennino forlivese.

I percorsi si sviluppano prevalentemente su strade sterrate e sentieri che attraversano luoghi incontaminati con caratteristiche ambientali uniche nella loro bellezza, ai piedi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Il tracciato è disegnato su itinerari selvaggi con ostacoli naturali, come pietre, radici e corsi d'acqua, salite ripide, discese scorrevoli, insomma tutti i requisiti tecnici che un amante della mountain bike ricerca nelle sue avventure. La manifestazione prevede una gara a due tappe denominata "Rally Mtb delle Foreste Casentinesi" (4-5 luglio), una gara singola denominata “Santa Sofia Epic Race” (5 luglio) valida come quarta tappa del Mtb Contest Emilia-Romagna ed un raduno ciclistico (4 luglio) aperto a tutti (e-bike comprese) sotto l'egida della Uisp Forlì-Cesena.

Iscriversi al Rally Mtb delle Foreste Casentinesi costa 60 eurro (gli iscritti alla "due giorni" saranno inseriti nella classifica stilata in base alla somma dei tempi delle due gare e accederanno alla premiazione finale), mentre gli iscritti al Campionato Mtb Contest Coppa Emilia-Romagna 2020 pagheranno 30 euro (10 euro per la ciclo-escursione singola di sabato 4 luglio, compreso pasta party e ristoro lungo il percorso).

Iscriversi alla gara singola di domenica 5 luglio - valida come quarta tappa del Mtb Contest Emilia-Romagna e denominata "Santa Sofia Epic Race 2020" - costerà infine 20 euro fino a giovedì 2 luglio e 25 euro il giorno della gara. L’iscrizione del Rally MtB delle Foreste Casentinesi e Santa Sofia Epic Race 2020 si possono effettuare sul sito winningtime.it oppure tramite bonifico bancario a favore di "S.T.S. IBAN IT58K0626070532100000001643" indicando come causale il nome della gara alla quale si vuole partecipare (es. Rally Mtb Foreste Casentinesi). Per completare l'iscrizione occorre inviare il modulo (scaricabile dal sito winnigtime.it) corredato da tutti i dati richiesti ed una copia del bonifico alla segreteria centralizzata tramite indirizzo di posta elettronica pedale39@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 335 261266.

Tra i servizi della manifestazione ricordiamo il parcheggio gratuito (a pochi metri dall’area iscrizione), le docce ed il lavaggio biciclette. Infine, per chi desidera abbinare alla corsa anche una rigenerante vacanza in uno dei luoghi più suggestivi dell'Appennino romagnolo, il sito www.visitsantasofia.it propone un ricco campionario di possibilità per alloggiare nelle incantevoli strutture ricettive di Santa Sofia e dintorni.