Rally mountain bike delle Foreste Casentinesi: via alle iscrizioni "last minute"

Sono (per ora) una cinquantina gli iscritti alla prima edizione del Rally MTB delle Foreste Casentinesi, la "due giorni" di mountain bike fortemente voluta dall'Apt per consolidare, tra la Valle del Savio e la Valle del Bidente, il fenomeno del cicloturismo off-road. Un numero significativo (trattandosi di una gara del tutto nuova), che potrà essere ulteriormente ritoccato nel giorno della partenza, visto che ci si potrà iscrivere anche sabato 7 luglio. L'evento, in programma il 6-7 luglio sotto l'egida dell'Acsi, si svolge sotto l'egida dell'Asd Romagna Bike Grandi Eventi, il sodalizio che ha creato a Riolo Terme il celebre Rally di Romagna, una delle più importanti gare europee per le ruote dentate.

Già disegnati e "frecciati" i due percorsi, che si snoderanno attraverso i comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore e che possono essere già scaricati sul sito ufficiale della manifestazione (www.mtbforestecasentinesi.com).

La prima tappa - in programma sabato 6 luglio (ritrovo dalle ore 7 a Bagno di Romagna, partenza alle ore 9.30) - si svolgerà lungo un suggestivo tracciato di 63 km con un dislivello di 2900 metri. La seconda frazione, invece, in programma domenica 7 luglio (ritrovo a Santa Sofia alle 7.30 e partenza alle 9.30), sarà meno impegnativa: 46 km di lunghezza per 2100 metri di dislivello. Lungo i due itinerari sono previsti diversi ristori. A conclusione del rally si fa festa tutti insieme al “Pasta Party”. Le iscrizioni, come detto, resteranno aperte fino al giorno stesso della gara e, per chi vuole abbinare alla corsa il pernottamento, anche gli alberghi del territorio accetteranno prenotazioni "last minute".

Info@welcomecesena.it - 349 493 8123