Il Forlì soccombe in trasferta, la Recanatese fa suo il risultato senza problemi

Nulla da fare per il Forlì nella trasferta marchigiana contro la Recanatese, gli uomini di mister Protti non sono riusciti ad arginare la forza della formazione locale soccombendo per 4 reti a 1. Dopo appena due minuti è Nodari a firmare il vantaggio poi la doppietta di Sivilla al 12' minuto e al 52' porta il risultato sul 3 a 0. Ambrosini per i galletti prova a ridurre le distanze al 69' minuto ma Palmieri al 74' chiude i conti col definitivo 4 a 1. Risultato pesante che chiude un 2018 nefasto che era partito con ben altre aspettative ma che almeno permette ai biancorossi di ben sperare per la seconda parte della stagione.

Ulteriori informazioni in seguito