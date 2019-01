Riapre la stagione sportiva per Gymnica 96: prime medaglie per la sezione Agonistica Gold

Riapre la stagione sportiva per Gymnica 96, la solida società forlivese di Ginnastica Ritmica, con tante novità ed eventi importanti da affrontare. Il prossimo grande appuntamento sarà l'inizio del campionato di Serie A, in programma sabato a Sansepolcro, in cui la squadra di Gymnica è in gara per il sesto anno consecutivo tra le migliori 12 società d'Italia. Capitanate da Arianna Leoni, le titolari saranno Giulia Capacci, Lucia Bellavista, Matilde Fantini, Aleksandra Righi, Viola Feralli, Silvia Muscolino e Mayra Pagnini. La nuova ginnasta straniera sarà la diciottenne stella della nazionale slovena Aleksandra Podgorsek. Riserve Emma Santi, Nadja Righi e Emma Pantini.

Sono già scese in pedana le più giovani leve della Sezione Agonistica Gold, impegnate a Caorle lo scorso weekend nel Torneo Internazionale "Trofeo del Mare". Ottimo esordio per Aurora Benedetti e Gloria Ragazzini, classe 2010, e per Martina Reggiani, classe 2008, tutte e tre a podio. Partite bene, ma ancora da migliorare, le performance delle giovani junior Nadja Righi, Emma Pantini, classe 2005, e Arianna Benini e Asia Incarnato, entrambe classe 2006.