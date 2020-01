Ricorso accolto: mister Paci potrà tornare in panchina

Accolto il reclamo contro la sanzione di squalifica per due giornate inflitta a mister Massimo Paci. Il condottiero biancorosso sarà regolarmente in panchina nel match di domenica nel match contro il Mezzolara. L'allenatore era stato punito per i momenti di tensione nel post gara contro il Fanfulla. Ritenendo la punizione troppo severa ha presentato ricorso.