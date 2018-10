Rinforzo per il centrocampo del Forlì: l'ex Ravenna Christian Cenci

Si rinforza il centrocampo del Forlì. Mister Nicola Campedelli avrà a disposizione Christian Cenci per la stagione 2018-2019. Classe 1998, ha collezionato 18 presenze con il Ravenna lo scorsa stagione in Serie C. Il cartellino di Cenci era di proprietà del Cesena, da cui si è svincolato dopo il fallimento del club bianconero guidato da Giorgio Lugaresi. Cenci indosserà la maglia numero 30.