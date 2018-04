MotoGp, Dovizioso-Ducati: il rinnovo potrebbe arrivare entro Jerez

Mentre il Circus del Motomondiale si appresta alla seconda fatica stagionale, il Gran Premio d'Argentina, continua a tener banco il futuro di Andrea Dovizioso. Il forlivese, vincitore della prova d'apertura in Qatar, è scadenza di contratto con la Ducati. L'obiettivo della casa di Borgo Panigale è rinnovare col vice campione del mondo 2017. Stando a quanto riportato martedì dalla "Gazzetta dello Sport", la rossa ha messo sul tavolo un budget di 11 milioni da riservare ai piloti.

In particolare, per Dovizioso il rinnovo si chiuderebbe con una cifra oscillante tra i 5 ed i 6 milioni di euro. Attualmente percepisce circa 3 milioni di euro. Se per "DesmoDovi" il valore è decollato a suon di vittorie non si può dire la stessa cosa per Jorge Lorenzo, che, in caso di prolungamento di contratto con la Ducati, non percepirà gli attuali 12,5 milioni. Sempre secondo il quotidiano rosa, Ducati inizierà le trattative proprio con Dovizioso e l'obiettivo è quello di chiudere il riscorso entro il Gran Premio di Spagna, in programma a Jerez De La Frontera il 6 maggio.