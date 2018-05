Basket serie B, i Tigers si garantiscono la coppia d'oro: rinnova anche Matteo Battisti

Il playmaker Matteo Battisti vestirà la maglia arancionera dei Tigers anchen ella stagione 2018/19. Nato il 19 maggio 1993, il venticinquenne ex Jesi ha gestito la cabina di regia della squadra allenata da coach Di Lorenzo risultando uno dei migliori playmaker di tutta la Serie B. Nella stagione appena conclusa, Battisti ha segnato poco più di 10 punti a partita, tirando con il 42% da 2 ed il 41% da 3, e distribuito ai compagni 4,3 assist di media in 31 minuti di gioco. Il suo high stagionale è datato 17 dicembre scorso quando, contro il Green Basket Palermo, Battisti fu autore di 22 punti (4/7 da 3) e servì 6 assist, prima di decidere la trasferta di Alto Sebino negli ultimi secondi regolamentari e nel successivo supplementare. Con la conferma di Matteo Battisti, i Tigers riproporranno quindi anche per la prossima stagione l’asse play – pivot Battisti – Sacchettini che ha fatturato 26,3 punti di media alla compagine del presidente Valgimigli nella scorsa regular season.