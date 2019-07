Il Forlì libera Emmanuel Cascione: per il centrocampista inizia una nuova avventura

Ora è ufficiale. Emmanuel Cascione non è più un giocatore del Forlì. La risoluzione consensuale del contratto è avvenuta venerdì mattina "in assoluta concordia", come recita un comunicato della società di viale Roma. "Nella sua permanenza in questa piazza ha offerto un contributo di esperienza e grande professionalità, le strade tra giocatore e società si dividono ma non si disperdono i rapporti di reciproca stima", viene rimarcato. Per l'ex giocatore di Cesena e Santarcangelo si profila una nuova allenatore, quella di allenatore. Cascione sarà la guida tecnica del Cattolica San Marino del presidente Luca Mancini, ex dirigente del club bianconero.