Campionati Italiani Cadetti, la regina è la Lombardia. "Hanno vinto Forlì e lo sport"

Per il quarto anno consecutivo, la rappresentativa della Lombardia vince la classifica combinata ai Campionati italiani cadetti. Nella rassegna tricolore under 16 di Forlì il verdetto arriva dopo due giornate di sfide per un successo di misura. Il totale è di 579 punti, con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti del Veneto, secondo a 575, e cinque sul Lazio, terzo con 574. La Lombardia si aggiudica anche la graduatoria cadette a quota 297, sempre davanti a Veneto (292) e Lazio (279). Al maschile invece torna a primeggiare il Lazio, a tre anni di distanza, con 295 punti mentre si fa notare il progresso della Puglia, seconda a 287, che precede il Veneto (283).

"Ha vinto la Lombardia, ma in realtà in questi giorni hanno vinto Forlì e lo sport - commenta il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Forlì e i forlivesi hanno dimostrato di essere in grado di ospitare eventi di alto livello e con risultati di elevato spessore". Nelle classifiche finali del Campionato Italiano Cadetti per Regioni, l'Emilia Romagna ha ottenuto nelle cadette il miglior piazzamento, quinto posto, mentre nei cadetti si è piazzata all'8° e nella classifica combinata cadetti + cadette al settimo posto. Nei cadetti vittoria del Lazio, con il secondo posto sorprendente per la Puglia, seguita poi da Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.