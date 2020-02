Dalla rottura del tendine di Achille al gradino più alto del podio: il sogno di Francesco Bertozzi è realtà

Bel periodo per il settore lanci della Libertas Atletica Forlì che, reduce dal bel nono posto di Giovanni Benedetti nel lancio del peso ai Campionati Italiani Promesse Indoor, continua a collezionare belle prestazioni e ottimi piazzamenti di taratura nazionale. Domenica a Misano Adriatico, nell’ultima prova regionale dei Campionati Invernali di lanci, lo stesso Benedetti si è migliorato nel lancio del disco lanciando a 44.26 metri, misura che lo ha posto fra i migliori dieci discoboli d’Italia Under 23.

La sorpresa è arrivata dalla pedana del giavellotto, dove in tre si sono scatenati facendo fare grandi voli ai loro attrezzi edottenendo altrettanti pass di partecipazione per i rispettivi campionati italiani. Francesco Bertozzi, 21 anni, continua a far emozionare. Al secondo turno di lanci ha scagliato nel cielo il suo giavellotto, dipingendo una traiettoria perfetta con atterraggio a 60.49 metri. Una prestazione con un bel 6 davanti, un sogno nel cassetto raggiunto con tanta determinazione e convinzione dopo che esattamente un anno fa sembrava una carriera sportiva stroncata dalla rottura del tendine di Achille. Ricucito chirurgicamente e con la scommessa di ritornare a lanciare più forte di prima, Francesco non ha mai smesso di allenarsi, neanche con un gesso al piede, da seduto, da sdraiato, da in ginocchio. Questa misura lo inserisce fra i migliori giavellottisti under 23 d’Italia e gli vale la partecipazione per i suoi primi Campionati Italiani Assoluti in programma a fine giugno a La Spezia.

E c’è ancora tutto il tempo per aggiustare la tecnica e presentarsi con qualche metro in più sulla spalla. Bertozzi si è migliorato, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Matteo Castelvetro, secondo con un bel personale di metri 56.44 e un potenziale tutto da scoprire. Nella categoria Junior under 20, ha lanciato forte anche Francesco Amici, fresco dodicesimo ai Campionati Italiani di Eptathlon Indoor Junior, che fa del giavellotto una delle sue gare migliori. Con 52.29 metri si è assicurato la partecipazione ai tricolori under 20. In gara non solo loro, ma anche tanti giovani lanciatori alle prime esperienze agonistiche che hanno dimostrato buon talento e tanta voglia di crescere: Gianmaria Casamenti ed Edoardo Giunti nel giavellotto, Daniele D’Acapito nel disco ma anche futuro decatleta e Asia Nati e Chiara Moretti nel lancio del martello femminile.

Daniele D’Acapito, Giovanni Benedetti, Matteo Castelvetro, Francesco Amici, Francesco Bertozzi e Gianmaria Casamenti