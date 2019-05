Il bello e il brutto dello sport: un weekend dolce-amaro per la Libertas Atletica Forlì

Fine settimana di brutte e belle notizie dagli atleti della Libertas Atletica Forlì. A Mantova sede dei Campionati Italiani di prove multiple, il forte decatleta Francesco Amici, partito con un accredito importante per un piazzamento nei primi dieci Junior d’Italia si è dovuto ritirare dopo aver finito zoppicando la prima gara dei 100 metri per un risentimento muscolare al bicipite femorale. Le belle notizie arrivano invece da Cesena al Memorial Spazzoli dalla pedana del giavellotto.

Alessandro Sansoni ha vinto la gara del lancio del giavellotto con 62.02 metri e ottiene l’ennesimo pass per i Campionati Italiani Assoluti in programma a Bressanone dal 26 al 28 luglio e Matteo Castelvetro con 52.16 metri ha ottenuto un sudato minimo per i Campionati Italiani Promesse under 23 in programma a Rieti il 7-8-9 giugno e farà compagnia al discobolo-pesista Giovanni Benedetti già in possesso di entrambi i minimi di partecipazione.