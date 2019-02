Il gigante buono torna a Forlì: l'Unieuro riabbraccia Dane DiLiegro. Lungo stop per De Laurentiis

E' ufficiale. L'Unieuro, dopo il grave infortunio di Quirino De Laurentiis, corre ai ripari e si rafforza col ritorno in biancorosso del centro passaportato Dane Robert DiLiegro. La risonanza magnetica eseguita martedì a De Laurentiis, che domenica scorsa a Montegranaro ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ha messo in evidenza un interessamento del legamento collaterale mediale confermato anche all'esame clinico. Sono già state poste in atto le terapie opportune e verrà rispettato un periodo di riposo funzionale del ginocchio di alcune settimane.

La società, considerati i tempi di recupero per De Laurentiis e che Daniel Donzelli per il prossimo mese dovrà lavorare a parte e solo tre volte a settimana potrà allenarsi insieme al gruppo, ha deciso di intervenire sul mercato riportando a Forlì il centro italo-americano DiLiegro. Già protagonista in biancorosso Forlì la scorsa stagione, DiLiegro, 30 anni e 206 centimetri per 109 chili, va a rinforzare (contratto fino al 30 giugno) la batteria di lunghi a disposizione di coach Valli in una seconda parte di stagione che vede Forlì in piena corsa playoff.

DiLiegro sarà in città mercoledì e prenderà parte al primo allenamento giovedì pomeriggio. Soddisfatto il general manager Renato Pasquali: “In questo momento, visto anche l’infortunio di De Laurentiis, c’era la necessità di garantire al coach una squadra numericamente in grado di allenarsi. Dane si è dimostrato subito entusiasta all’idea di ritornare a Forlì, è molto carico e sono convinto che alzerà il livello agonistico della squadra".

La carriera

Dopo aver indossato la maglia della Lexington High School, DiLiegro ha frequentato la Worcester Academy dove nel 2006 viene nominato All-Star. A livello universitario dal 2007 al 2011 è stato un giocatore importante per i Wildcats di New Hampshire che ha lasciato nella primavera del 2011 con 8.7 punti e 8.2 rimbalzi di media complessivamente. Nella stagione 2011-2012 ha cominciato la sua esperienza nel campionato italiano firmando con Ostuni in Legadue, prima tappa di un percorso che lo ha portato anche a in Serie A a Sassari nel campionato seguente, poi a Trieste, alla Mens Sana Siena e quindi a Verona.

Puramente a livello numerico, quella in terra toscana è stata la sua migliore stagione italiana visto che ha chiuso con 13.5 punti e 10.1 rimbalzi di media con il 52% nel tiro da due ed il 63% ai liberi. A Verona, nella stagione 2016-2017, ha elevato il suo rendimento dalla regular season, dove termina con 7.3 punti e 5.5 rimbalzi in 20 minuti, con il 55% da due ed il 60% dalla lunetta, ai playoff che ha chiuso con 10.4 punti e 4.2 rimbalzi in 23 minuti tirando con il 70% da due e con il 61% dalla lunetta. Nella stagione 2017-2018 il centro ha indossato la maglia dell'Unieuro, segnando una media di 12.5 punti con 8 rimbalzi. La nuova avventura forlivese inizierà domenica prossima nel derby contro l'OraSì Ravenna al Palafiera.