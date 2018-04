Champions League, da Forlì in 17 al Camp Nou per Barcellona-Roma

Il Roma Club Forlì ha organizzato per mercoledì nella sede di via Don Minzoni 35 una cena a base di piadina romagnola ed affettati in attesa di assistere alla partita Barcellona-Roma, che si potrà vedere su maxischermo in "Full Hd" ed audio in Dolby Surround. I soci più fortunati, 17 per la precisione, andranno ad assistere alla partita direttamente al Camp Nou di Barcellona, facendo scalo ad Ibiza il giorno precedente la partita. "Certamente questa trasferta non si avvicina, a livello organizzativo, a quella dell'anno 2015 quando ben 66 soci hanno potuto assistere alla partita dal livello inferiore del Camp Nou, ma rappresentano ad ogni buon conto un bel numero - ricordano dal Club -. Nel corso della trasferta del 2015 era stato predisposto lo striscione " Roma Club Forlì - Mas Que Un Club" che anche questa volta accompagnerà i forlivesi a Barcellona".