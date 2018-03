La circa dei 105: il Roma Club Forlì trasloca all'Olimpico per la sfida di Champions League

Saranno 105 i tifosi del Roma Club Forlì che martedì si metteranno in movimento per raggiungere la capitale, partendo dalla città mercuriale a bordo di un bus, due pulmini e varie autovetture, per sostenere i gialloriss nella sfida di Champions League contro Shakhtar Donetsk. La trasferta è stata organizzata nei dettagli con la collaborazione l'Unione Tifosi Romanisti, che ha agevolato i sostenitori forlivesi nell'acquisto dei biglietti. "Sarà un'ulteriore dimostrazione di amore per la Roma che non conosce confini, e che permetterà di percorrere tanta, tanta strada con una grande speranza in fondo al cuore", affermano dal Club.