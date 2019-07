Romagnoli protagonisti al Villa Carpena nel Tennis Europe Under 12

Il turno d’esordio del main-draw nel Tennis Europe Under 12 del Villa Carpena si chiude con una serie interessante di successi romagnoli. Il memorial “Gaio Camporesi” sta dunque mettendo in luce il talento di diversi giocatori locali di cui sentiremo ancora parlare. Nel maschile passa il turno Rafael Capacci, allievo dell’Uta al Ct Zavaglia Ravenna, che ha vinto il derby sul locale Luca Pompei, nel femminile brillano Clara Marzocchi (Villa Carpena), Sofia Regina e la sammarinese Talita Giardi (Scuola Federale Sammarinese). Intanto è stato definito il calendario delle finali (tutti i giorni ad ingresso gratuito). Giovedì alle 18 la finale del doppio femminile, venerdì alle 18 la finale del doppio maschile, sabato le semifinali di maschile e femminile in contemporanea (dalle 17) e domenica la finale femminile alle 16.30, a seguire quella maschile.

Gli ultimi risultati

Maschile, 1° turno: Pierluigi Basile (wild-card)-Alex Guidi (wild-card) 6-2, 6-4, Federico Pincini-Johannis Rimkus (Ger) 6-2, 6-0, Lenny Galley (Fra)-Claudio Paolini 7-5, 6-1, Michele Mecarelli-Giulio Casucci 6-2, 6-2, Riccardo Surano-Pietro Augusto Bonivento 6-4, 7-5, Gabriele Pierro-Cemal Kaya (Tur) 6-1, 7-6 (3), Paolo Vito Domenico Laviola-Sergiu Urzica (Rou) 7-5, 6-2, Rafael Capacci-Luca Pompei 6-3, 6-1.

Femminile, 1° turno: Clara Marzocchi-Polina Kuharenco (Blr) 0-6, 6-2, 6-3, Talita Giardi (Rsm)-Aurora Fabbri 6-2, 6-0, Sofia Regina-Biatriz Silva De Oliveira (Bul) 6-0, 6-0, Arina Zhelyaskova (Rus)-Diana Rolli 6-0, 6-0, Ludovica Pierro-Giuliana Giardina 6-2, 6-2, Lucca Ingildsen (Den)-Maria Stella Musarra 3-6, 7-5, 6-3, Ines Delaloye (Sui)-Ludovica Pulcrano 3-6, 6-0, 6-2,

Doppio femminile 1° turno: Kuharenko-Zhelyaskova (Blr-Rus) b. Ingildsen-Pistola (Den-Ita) 6-2, 6-1, Bartoli-Pansica b. Becchio-Mpteschi-Perricard (Fra) 6-3, 6-4.

Doppio maschile, 1° turno: Bonnin-Galley (Fra) b. Ciarapica-Ferraiuolo 6-3, 6-2, Schiahbasi-Surano b. Botta-Ozfidan (Ita-Tur) 6-0, 6-0, Capacci-Valletta (wild-card) b. Filippi-Pasi 4-6, 6-4, 10-5, Mecarelli-Stella b. Pompei-Schold 6-3, 6-3, Caporali-Guidi b. Karpaliuk-Sharabaika (Ukr-Blr) 6-1, 7-5.