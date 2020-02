Rugby, a Bologna la prima partita della Poule Salvezza per il Forlì

Prima partita della Poule Salvezza per i biancorossi di coach Turroni, che domenica a Bologna cercano i primi punti per mantenere la categoria. Qualche problema di troppo per lo staff tecnico (Marco Temeroli e Alessandro D'Agostino completano il coaching staff), che non potrà schierare il mediano Parrinello ed il trequarti Marzocchi, oltre che al pilone Ciotola. Rientra Claudio Perugini, fuori per un mese dopo l'infortunio alla spalla. I biancorossi hanno già affrontato due volte i bolognesi nella prima fase ed entrambe le volte la contesa è stata a favore dei forlivesi con ampi margini. L'incontro si disputerà sul campo principale del Centro Sportivo Bonori, alla Dozza di Bologna. Calcio d'inizio alle 14.30.

UNDER 18 - Torna in campo la squadra di coach Zuccherelli, assistito da Di Bello, che a Bologna affronta i pari età felsinei per una sfida che si preannuncia appassionata ed avvincente. I biancorossi sono reduci da due vittorie su Cesena e Romagna 2 e vogliono continuare su questo trend positivo, mentre i padroni di casa vorranno sicuramente vendicare la sconfitta interna di misura subita per mano del Valorugby due domeniche fa. Calcio d'inizio alle 12.30

UNDER 16 - Impegno interno per il quindici di coach Paolo Temeroli che sul terreno amico dell' Inferno Monti incontrerà i pari età dell'Imola Rugby. Un bel banco di prova per la squadra forlivese che dovrà dimostrare di aver ben assimilato i metodi offensivi proposti dal Coach forlivese. Recuperato Capitan Mandolesi lo staff biancorosso potrà contare sulla rosa completa. Calcio d'inizio alle 11.

UNDER 14 - Trasferta emiliana per i ragazzi seguiti da coach Balzani e Ghetti. A Reggio Emilia i giovani biancorossi proveranno a rialzare la testa con la formazione piacentina del Lyons in un test alquanto impegnativo. Per i forlivesi, reduci dalla doppia sconfitta di domenica scorsa con Carpi e Formigine, è l'occasione per riscattarsi e mettere in pratica il duro lavoro affrontato in settimana. Calcio d'inizio alle 11.

MINIRUGBY - Altra giornata di spettacolo e divertimento per gli amanti del minirugby che, a Castel San Pietro Terme, potranno seguire le gesta dei piccoli guidati da Turroni, Mercuriali, Valmori e Rosina. I piccoli biancorossi incroceranno i tacchetti coi coetanei di Castel San Pietro, Imola, Ravenna, Bologna e Old Cesena per una giornata di corse, placcaggi e mete. Calcio d'inizio alle 10.