Rugby, all'Inferno Monti una prova d'orgoglio per i biancorossi

Prova d'orgoglio dei ragazzi di coach Marco Temeroli, che sul terreno amico dell' Inferno Monti piegano gli abruzzesi dell'Abruzzo Rugby e restano aggrappati al discorso promozione. Il pomeriggio soleggiato ha favorito l'affluenza di un pubblico numeroso e caloroso, che ha sostenuto i biancorossi per tutti gli ottanta minuti di gioco. I forlivesi reggono l'urto fisico degli ospiti e riescono a limitare i danni delle penetrazioni costanti proposte dagli abruzzesi e rispondono con il proprio piano di gioco volto a far girare il pallone ed a far correre gli avversari. La prima arcatura forlivese arriva al 15' con un classico forlivese: rimesse laterale e carretto che consente a Zaccariello di schiacciare l'ovale in meta. Marzocchi fallisce la trasformazione. L'incontro continua vibrante ed intenso e per vedere un'altra marcatura bisogna attendere il 39' quando Ancona calcia dalla propria area un pallone che lui stesso recupera e deposita in meta. Alla fine della prima frazione lo score è 10 a 0 per i biancorossi.

Nella prima parte della ripresa gli ospiti alzano il baricentro della propria azione e cercano in tutti i modi di riaprire il match. Al 58' la meta abruzzese che riapre il match: una serie infinita di percussioni ben difese dai biancorossi che concedono poco avanzamento riescono a sfiancare la retroguardia forlivese che cade all'ennesima carica in bandierina. Con la conseguente trasformazione il risultato è 10 a 7 per l'ER LUX RF79. L'incontro prende definitivamente la strada dei padroni di casa al 30' quando D'agostino è abile ed agile a concludere una lunga azione di martellamento frontale ed a depositare l'ovale in meta in mezzo ai pali. Marzocchi trasforma ed è il 17 a 7 che non muterà più fino alla fine del match. "E' stato un incontro duro ma ben preparato e giocato - è il commento a caldo dell'entourage forlivese - che ci consente di rimanere attaccati al treno delle prime. Ora, dopo Pasqua, affronteremo il girone di ritorno partita dopo partita come se fossero cinque finali ed alla fine vedremo come saremo messi in classifica".

SERIE A FEMMINILE

Le Fenici tornano dalla difficilissima trasferta di Frascati con 4 punti in classifica ed una vittoria che premia l'intenso sforzo delle ragazze. Le laziali iniziano l'incontro chiudendo le emiliano romagnole nella propria area dei 22 ed al minuto 7 riescono a varcare la linea difensiva biancorossoblu con una penetrazione in mezzo al campo che cogli i due centri impreparati. Con la relativa trasformazione il tabellone va subito 7 a 0 per le padrone di casa. Le ragazze di Coach Zuccherelli non accusano il colpo più di tanto, ma in questa prima frazione del match faticano a risalire il campo e sono spesso costrette a difendere furiosamente. al 10' Piva trova l'intercetto giusto e dopo 80 metri di corsa mette l'ovale in mezzo ai pali ma Gurioli non trasforma e si va sul 7 a 5. Frascati rimane aggrappata al proprio piano di gioco e riesce, ancora in mezzo ai centri, a segnare ancora al 30', senza però trasformare la meta e si va al riposo sul 12 a 5. La ripresa vede le padrone di casa andare presto in riserva mentre Le Fenici trovano dalla panchina energie fresche per ribaltare l'inerzia del match. Al 50' è sempre Piva, con un altro intercetto da 80 metri, a segnare in mezzo ai pali e Farolfi trasforma centrando il pareggio. Le BiancoRossoBlu ci credono e stazionano nei 22 avversari per tutta la ripresa. Farolfi marca in mezzo ai pali ma il direttore di gara vede un avanti che annulla la marcatura, Piva dopo il terzo intercetto (sempre da 80 metri) non riesce a schiacciare e rimane sollevata in area di meta, e la stessa Piva viene placcata con relativa perdita del possesso mentre sta schiacciando l'ovale in meta. Quando l'incontro sembra concludersi con un pareggio ecco al 77' il guizzo di Neri che dopo una serie di raccogli e vai trova il varco giusto che consente alle Fenici di marcare la meta della vittoria. Gurioli trasforma e si va sul 12 a 19 per le ospiti. A nulla valgono gli assalti finali delle laziali ed il punteggio rimane invariato fino al termine.