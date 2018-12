Rugby C1, Forlì impegnata in casa contro San Benedetto

Penultima giornata di campionato per quel che riguarda la prima fase per i ragazzi di Coach Temeroli Marco che a Forlì ospitano i marchigiani del San Benedetto. Gli ospiti sono secondi in classifica a tre lunghezze e saliranno all' Inferno Monti per bissare il successo della partita di andata e riprendersi la vetta della classifica, per avere la matematica certezza di accedere alla Poule Promozione. Ancora con Piegari e Magnani in infermeria il coach conta di recuperare Silvani in prima linea mentre la linea arretrata potrebbe essere conservata in blocco dopo la brillante prestazione di Fano. Per i forlivesi, già sicuri dell'accesso alla parte alta del tabellone, è l'occasione di effettuare un po' di turn-over e dare un po' di riposo a chi ha giocato tanti minuti fino a questo momento. Dirigerà l'incontro il Sig. Spirito di Prato.

Calcio d'inizio ore 14.30.

SERIE A FEMMINILE

Le Belve NeroVerdi L'Aquila - ER LUX Le Fenici, domenica 16 dicembre h14.30, Centro Cus L'Aquila

Per l'ultimo turno del girone d'andata le ragazze di Coach Zuccherelli affrontano, in trasferta, le ostiche aquilane de Le Belve NeroVerdi. Sul terreno del Cus L'Aquila le ragazze della Franchigia si giocano il terzo porto con le abruzzesi in un match che sarà duro e combattuto. Sempre con Mengozzi out, le BiancoRossoBlu recuperano Calderoni mentre in mischia è stata confermata, dopo la buona prestazione di sette giorni fa, la terza linea Carcupino Bianca. Sarà un match sul quale peserà l'incognità maltempo in quanto il capoluogo abruzzese è da due giorni sotto la neve. Dirigerà l'incontro il Sig. Silvestro di Napoli.

Calcio d'inizio ore 14.30.