Rugby C1, il cuore non basta: Forlì sconfitta a Imola

Una ER LUX RF79 tutta cuore ed orgoglio spaventa la capolista Imola e per buona parte del match la tiene sotto scacco, guidando nel punteggio ed imbrigliando ogni azione dei più quotati avversari nonostante le numerose assenze che costringono Coach Temeroli Marco a convocare tre ragazzi dell'Under 18 forlivese. I forlivesi partono con Zoffoli seconda linea e Zanzani ai centri, mentre in panchina trova la sua prima convocazione il millenial Toledo. L'incontro inizia con Imola che parte subito forte e, dopo una brevissima fase di studio, i padroni di casa marcano senza trasformare per il momentaneo 5 a 0. I biancorossi si ricompattano e attaccano a testa bassa trovando il sorpasso grazie alla meta di Roncuzzi trasformata da Nanni.

Passa poco e Imola rimette la freccia mettendo in carniere altri 7 punti con una meta trasformata, ma è Cerchier, anche oggi schierato ad apertura, a riportare in pareggio il match e grazie al piede di Nanni che mette i due punti aggiuntivi la prima frazione si chiude coi forlivesi in vantaggio per 14 a 12. Nel frattempo Fela deve lasciare il campo per un duro placcaggio ed il suo posto è preso da Piegari. Nella ripresa l' ER LUX RF79 trova altri tre punti col piede di Nanni ed allunga per 17 a 12, mettendo in serie difficoltà i padroni di casa. Coach Temeroli inizia a dare il cambio a chi ha finito la benzina così prima Pezzi e Toledo rilevano Stempkowsky e Sangiorgio, poi Falcini e D'Agostino subentrano a Marchi e Perugini Andrea. Imola si riorganizza e dopo una prima fase di sbandamento trova prima la meta del pareggio (17 a 17) e poco oltre la metà della seconda frazione passa in vantaggio per 22 a 17. I biancorossi, con la spia della riserva accesa, provano il tutto per tutto gettando in campo Zedda per Ghetti, ma sul finale Imola marca ancora e toglie anche il punto di bonus difensivo ai forlivesi.



Per Forlì il bicchiere è sicuramente mezzo pieno e, dopo la debacle di San Benedetto, lo staff tecnico è riuscito a lavorare bene nella testa dei ragazzi portandoli a mettere in estrema difficoltà la capolista. Domenica prossima a Forlì scenderà il Formigine ed i forlivesi proveranno a restituire il pesante passivo che i gialloneri hanno inflitto ai biancorossi nel match di andata.

Imola Rugby - ER LUX RF79 27-17

Formazione: Sangiorgio (Toledo), Giardini, Fela (Piegari), Zanzani, Nanni, Cerchier, Parrinello, Roncuzzi, Stempkowsky (Pezzi), Ghetti (Zedda), Marchi (Falcini), Zoffoli, Perugini A(D'Agostino), Magnani, Silvani NE Perugini C. Allenatore Temeroli Marco.

Marcatori: Nanni 7 (2 tr ed 1 cp), Cerchier e Roncuzzi 5 (1 meta)

Serie C1 Risultati

San Benedetto - Abruzzo 102-5

Formigine - Bologna 55-29

Imola - ER LUX RF79 27-17

Serie C1 Classifica

Imola 30

San Benedetto 21

Formigine 20

ER LUX RF79 10

Abruzzo 9

Bologna 0

SERIE A Femminile

ER LUX Le Fenici - Cus Ferrara Rugby 23-30 (p.t. 15-17, mete 3-5, punti in classifica 1-5)

A Pieve di Cento il derby, combattuto e spettacolare fino alla fine, è ad appannaggio del Ferrara che ipoteca la seconda piazza e, con cinque mete, mette a nudo i problemi difensivi che per tutto l'incontro attanagliano la franchigia BiancoRossoBlu. Pronti via e Le Fenici passano in vantaggio grazie a Vetrini abilissima a sfruttare una dormita colossale estense dopo una rimessa laterale ben giocata dal duo Baruzzi-Castelli. Purtroppo alla ripresa del gioco Mazzoni subisce un colpo alla caviglia e deve lasciare il campo a Chelazzi. Passano pochi istanti ed il gioco ben strutturato delle padroni di casa porta Cammarano a marcare ancora in mezzo ai pali ben servita da Rovatti e, grazie al piede di Barbugli, si va sul 12 a 0 con l'inerzia del match tutta per le padrone di casa. Incredibilmente due errori in fase di liberazione consentono alle ospiti di accorciare le distanze con una meta al largo che sigla il 12 a 5 parziale. Barbugli al piede allunga 15 a 5 ma pochi istanti dopo le ospiti sfruttano un bel soprannumero sulla destra e arrivano sotto nel punteggio 15 a 10. All'ultima azione di gioco Ferrara passa in vantaggio marcando sotto i pali e chiudendo i primi 40 minuti di gioco davanti per 17 a 15. Al cambio campo Martins rileva Baruzzi, ma sono ancora le ospiti a sfruttare una ingenuità difensiva clamorosa e ad allungare sul 22 a 15. Il gioco è vivace e torna nelle mani dell' ER LUX Le Fenici che, dopo aver sprecato due clamorosissime azioni da meta, finalmente marcano con Scarcella e, a metà della seconda frazione, ritrovano il vantaggio grazie ad una punizione di Barbugli che, sfinita, poco dopo lascia spazio a Gomezgil Yaspik. Le ospiti riprendono ad attaccare a testa bassa ed al 68' trovano la meta del sorpasso costruendo un bel sovrannumero al largo. Le Fenici hanno tutto il tempo e l'energia per ribaltare il punteggio, ma un'ingenuità clamorosa sulla ripresa del gioco consente a Ferrara di riportarsi nella metà campo della franchigia tosco-emiliano-romagnola e così, nonostante Gazzotti, Maccaferri, Granzotto e Fantoni diano nuove energie alla squadra rilevando Leoni, Chelazzi, Scarcella e Grossi, sono sempre le ospiti all'ultimo giro di lancette a marcare un calcio di punizione per il 23 a 30 finale.

"E' stato un match spettacolare deciso dalle ospiti che hanno trovato il nostro canale debole dove, per tutta la partita, hanno fatto danni" sono le prime parole di Coach Zuccherelli. "Noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per cercare di fare nostra la contesa, ma siamo stati estremamente imprecisi quando è stato il momento di concludere. E' stato un vero peccato perchè la mischia ha letteralmente dominato quella ospite così come la rimessa laterale è stata molto precisa. Purtroppo non siamo neanche riusciti ad adeguarci al bizzarro metro di giudizio del direttore di gara ed abbiamo anche pagato cara la nostra indisciplina subendo ben 15 fischi contro".

Domenica prossima l'ER LUX Le Fenici saranno di scena a Pisa.

ER LUX Le Fenici - Cus Ferrara Rugby 23-30

FORMAZIONE: Piva, Scarcella (Granzotto), De Luca, Colangeli, Bellavista, Rovatti, Vetrini, Castelli, Leoni (Gazzotti), Cammarano, Pinzauti, Mazzoni (Chelazzi / Maccaferri), Grossi (Fantoni), Baruzzi (Martins), Barbugli (Gomesgil Yaspik) NE Cavicchi. All Zuccherelli

MARCATORI: Barbugli 8 (2 cp ed 1 tr), Vetrini, Cammarano e Scarcella 5 (1 meta)

Serie A Femminile RISULTATI

ER LUX Le Fenici - Ferrara 23-30

L'Aquila - Donne Etrusche 24-12

Bisenzio - Torre del Greco 12-0

Montevirginio - Capitolina 0-59

Serie A Femminile CLASSIFICA

Capitolina 65

Ferrara 51*

ER LUX Le Fenici 43*

L'Aquila 38

Donne Etrusche 23*

Bisenzio 20

Montevirginio 10*

Torre del Greco 7

Pisa 2*

* 1 partita in meno