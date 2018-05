Rugby C1, il secondo posto è una certezza: Forlì scende in campo a Chieti

Con il secondo posto già acquisito i ragazzi di Coach Temeroli Marco e Turroni scendono a Chieti per l'ultimo impegno stagionale dove incroceranno i tacchetti con la Polisposrtiva Abruzzo Rugby. Con le indisponibilità di Raggi, Damassa e Gordini in seconda linea, insieme all'esperto D'agostino, lo staff tecnico potrebbe optare per inserire il giovane Zoffoli che, insieme al compagno di U18 Zanzani, si è meritato la convocazione per questa partita. Gli abruzzesi sono in cerca di punti per non perdere la terza piazza nella graduatoria finale e, soprattutto, vorranno riscattarsi dopo la sconfitta per 17 a 17 del match di andata che, di fatto, ha ridimensionato le loro ambizioni in ottica promozione. "Affrontiamo il match con la tranquillità della classifica già congelata per cui mi aspetto dai ragazzi una prova senza tensione. Punteremo sul volume di gioco e sulla continuità per mettere in difficoltà i nostri avversari. Considerando le assenze la rimessa laterale sarà un bel banco di prova per il nostro gruppo" è l'analisi di Turroni alla vigilia dell'incontro. Dirigerà la partita il Signor. Di Febo di L'Aquila. Calcio d'inizio ore 15.30

SERIE A Femminile

Ottima ER LUX Le Fenici - Montevirginio Rugby, domenica 6 maggio ore 13.30, Centro Sportivo La Dozza Bologna

Ultima giornata della regular season prima dei playoff e match al vertice per Le Fenici di Coach Zuccherelli. Sul terreno della Dozza scenderanno in campo, opposte alle BiancoRossoBlu, le romane del Montevirginio Rugby che occupano, appaiate alle emiliano romagnole, la prima posizione in classifica con 74 punti. Dall'incontro, che si preannuncia vibrante e combattuto, uscirà la vincitrice del campionato che accederà direttamente alla semifinale scudetto senza passare per i barrage che, invece, toccheranno alla seconda classificata. Rientra, nel gruppo delle convocate, Mengozzi assente negli ultimi incontri, mentre non sarà della contesa Homedje. "L'incontro è sicuramente impegnativo e di enorme difficoltà, ma lo affrontiamo con la consapevolezza di essere in grado di poterlo fare nostro. All'andata, in condizioni climatiche infernali, abbiamo ceduto per 19 a 5 e vogliamo riscattare quel risultato con tutte le nostre forze" è il pensiero di una determinatissima Colangeli. Dirigerà il match la Signorina Guastini di Prato.

Calcio d'inizio ore 13.30