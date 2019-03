Rugby C1, impegno ostico per i biancorossi: arriva la Polisportiva Abruzzo

Terzo turno della Poule Promozione Per i biancorossi di Coach Temeroli Marco che, sul terreno amico dell'inferno Monti, sono all'ultima chiamata utile per non essere già estromessi dai giochi dopo solo tre giornate. L'avversario non è certamente dei più facili da affrontare in quanto la Polisportiva Abruzzo, nei due incontri di regular season, ha sempre messo in difficoltà i forlivesi, battendoli a Chieti di misura e perdendo a Forlì con uno scarto minimo. La compagine forlivese, sempre a corto di uomini con l'infermeria intasata, è ancora ferma al palo in questa seconda fase ed è necessario, dopo le due nette sconfitte con Imola e Formigine, assolutamente fare punti per non perdere il senso di questa stagione. Piegari e Zaccariello, infortunati, assisteranno al match dalla tribuna, mentre torneranno in campo sia Marchi che Marzocchi. Gli ospiti vengono da una vittoria di misura con San Benedetto e da una sconfitta netta in quel di Imola, dove hanno subito ben 73 punti. Dirigerà l'incontro la Signorina Paparo di Bologna. Calcio d'inizio ore 14.30.

UNDER 18

Romagna RFC Cadetta - GenCom RF79 U18, domenica 3 marzo ore 12.30, Centro Dribbling Ravenna

Impegno esterno per i ragazzi di Coach Di Bello che, a Ravenna, cercano punti preziosi per non perdere contatto con le prime due posizioni della classifica. Dopo l'esperienza gallese è tempo nuovamente di campionato per i giovani forlivesi griffati GenCom, e saranno i cugini del Romagna Cadetta a cercare di barrare la strada a Toledo e compagni. All'andata il match fu senza storia, con i forlivesi che segnarono ben 57 punti contro i 5 degli ospiti, ma ciò non autorizza i cragazzi del duo Di Bello-Turci a sottovalutare l'incontro. Forlì per puntare alla seconda posizione deve centrare un percorso netto negli ultimi tre match di stagione, sperando in uno scivolone dell'Imola che precede i biancorossi di quattro punti in classifica.

UNDER 14

Il Panificio di Camillo RF79 U14 - Rugby Bologna 2, domenica 3 marzo ore 10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Impegno interno per i giovani atleti di Coach Balzani, coadiuvato da Ghetti e D'Agostino, che a Forlì affrontano la seconda squadra del Bologna. Per i ragazzi del Panificio di Camillo RF79 U14 si tratta dell'ennesima verifica dei propri progressi ottenuti con l'enorme lavoro svolto dallo staff tecnico ed atletico. Ai ragazzi viene chiesta costanza nella prestazione durante la partita dato che è proprio "l'intermittenza" attualmente il difetto che balza all'occhio in questa squadra.

MINIRUGBY

Conad Super Store Bengasi MiniRugby RF79, concentramento a Cesena, domenica 2 marzo ore 10.00, Stadio Montefiore Cesena

Altro appuntamento col divertimento, i placcaggi, le corse e le mete per i piccolissimi Under 10-8-6 del Conda Super Store Bengasi RF79 MiniRugby. Accompagnati dagli educatori Valmori, Mercuriali e Turroni, i giovanissimi biancorossi affronteranno i coetanei della zona con la classica formula del concentramento dove tutti sfideranno tutti, per poi riunirsi al Terzo Tempo e festeggiare tutti assieme.

