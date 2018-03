Rugby C1, per non abbandonare i sogni di gloria Forlì deve battere Arezzo

Gli ospiti vantano il miglior attacco del girone (31 di media a partita), ma contemporaneamente hanno anche la peggior difesa del girone subendo ben 28 punti a match di media. I biancorossi devono sfruttare al massimo il fattore campo per non rimanere irrimediabilmente staccati dal vertice della classifica ed abbandonare già a fine marzo i sogni di gloria. Ghetti e Ragaglia sono nuovamente disponibili e potranno dare il loro contributo alla causa qualora fossero chiamati in campo dal tecnico forlivese. "Ora non possiamo più sbagliare e dobbiamo lottare duro per portare a casa il match con una delle più serie pretendenti alla promozione" dice Capitan Giardini. "Sarà un incontro molto fisico e l'abbiamo preparato nel migliore dei modi. Ora attendiamo fiduciosi di giocarci le nostre chances sul campo". Dirigerà il match la Signorina Paparo di Bologna.

Calcio d'inizio ore 15.30

SERIE A FEMMINILE

Frascati Rugby - Ottima ER LUX Le Fenici, domenica 25 marzo ore 14.30, Stadio Cocciano, Frascati (RM)

Big Match di giornata per Le Fenici che scendono a Frascati per affrontare una delle più forti squadre del girone: il Frascati Rugby Club. Per le BiancoRossoBlu, attualmente prime in classifica in coabitazione col Montevirginio, sarà un impegno estremamente arduo come dicono i numeri: le laziali subiscono solo 5 punti a partita segnandone mediamente oltre 42. Il match di andata si concluse con una vittoria per il Frascati dopo che Le Fenici tennero in mano il pallino del match per quasi tutta la partita e subirono la meta beffa della sconfitta ad una manciata di minuti dal fischio finale. Assente l'ala Piolanti ancora ferma per problemi fisici, lo staff punta molto sulla fisicità della mischia dove troveranno spazio le forlivesi Homedje, Mengozzi e Lamberti. Dirigerà l'incontro il Signor Giannattasio di Salerno.

Calcio d'inizio ore 14.30

UNDER 18

GenCom RF79 U18 - Faenza RFC, sabato 24 marzo ore 16.00, Stadio del Rugby Inferno Monti, Forlì

Si rituffa nel campionato, dopo oltre due mesi di stop, la squadra guidata da Turci e Di Bello che, in casa, ospita i manfredi del Faenza. I biancorossi sono a caccia della seconda posizione finale che dista solo un punto e finalmente possono schierare il più giovane dei fratelli Fela, Souhaiel, che sarà di aiuto a Capitan Toledo e compagni.

Calcio d'inizio ore 16.00

UNDER 14

Cus Ferrara Rugby - RF79 U14, domenica 25 marzo ore 11.00, Centro CUS, Ferrara

I giovani seguiti da Coach Balzani coadiuvato da Ghetti, scendono in campo a Ferrara per affrontare l'unica squadra che durante questi mesi si è nettamente imposta sui biancorossi a livello di gioco. Lo staff forlivese ha lavorato bene per far crescere in maniera omogenea la qualità tecnico tattica dei ragazzi ed oggi i biancorossi sono una delle più belle realtà regionali a livello di Under 14.

Calcio d'inizio ore 11.00

MINIRUGBY

Conad SuperStore Bengasi, concentramento di Cesena, domenica 25 marzo ore 10.00, Stadio del Rugby Cervese sud, Cesena.

Riprendono i concentramenti per i piccoli rugbysti seguiti da Rosina e Valmori. A Cesena andrà di scena il tradizionale concentramento ricco di placcaggi, mete, passaggi, col grande spettacolo che solo il minirugby può regalare.

Calcio d'inizio ore 10.00