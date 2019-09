Rugby, D'Agostino mette a disposizione la sua esperienza: "Il nuovo ruolo mi esalta molto"

Vacanze finite per tutti gli atleti ed i tecnici del RF79. Anche i ragazzi più giovani hanno iniziato questa settimana a faticare agli ordini dei propri allenatori e preparatori atletici per preparare al meglio

questa nuova stagione ricca di impegni per tutte le categorie dall'Under 6 all'Under 14. I più piccoli delle categorie Under 6-8-10, che si allenano lunedì e giovedì a partire dalle 17.30, saranno seguiti dagli educatori Patrizia Turroni, Lucia Mercuriali, Enrico Billi e Gilberto Valmori, per un percorso di crescita che li porterà a giocare il maggior numero possibile di concentramenti e tornei al fine di maturare la giusta esperienza di minirugby giocato e, soprattutto, per divertirsi in campo con mete e placcaggi insieme ai coetanei appassionati di palla ovale come loro.

L'Under 12, in allenamento martedì e giovedì dalle 18, saranno seguiti anche quest'anno da Andrea Rosina il quale potrà avvalersi dell'aiuto di Samuele Ferrini fresco fresco di qualifica federale. Anche gli Under 12 hanno davanti a loro una stagione ricca di concentramenti e tornei per prepararsi al meglio al passaggio nella categoria superiore dove inizia il rugby più completo. L'Under 14, che faticheranno martedì mercoledì e venerdì dalle 18, prepara alacremente la propria stagione sotto le sapienti mani di Davide Balzani coadiuvato dall'emergente Leonardo Ghetti. Ed è proprio in questa categoria che si inizia, tatticamente, ad imparare cos'è il rugby realmente. Per i giovani Under 14 ci sarà il consueto calendario federale da portare a termine per assolvere all'obbligatorietà che consente al nostro 1st XV di non avere punti di penalità in classifica.

Figura di riferimento e di connessione fra atleti, allenatori e Club quest'anno è Alessandro D'Agostino che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo per sopraggiunti limiti di età, ha messo la sua esperienza e passione al servizio sia del Club che dei giocatori e tecnici ricoprendo il ruolo di responsabile dei team manager. "Ovviamente io preferisco giocare, ma purtroppo per la Fir non ho più l'età e quindi ho deciso di mettere il mio entusiasmo al servizio di tutti affinchè ci siano sempre meno problemi nella gestione delle squadre - spiega D'Agostino -. Sarò il "team manager" dei team manager, oltre che assistent coach della Prima Squadra, ed è un ruolo che mi esalta molto. Per uno che viene direttamente dal campo è più facile capire i problemi logistici che ci sono da risolvere e, allo stesso modo, credo di avere il giusto feeling con gli atleti per aiutarli a risolvere ogni tipo di problematica che può emergere in una stagione. Non sarà facile far quadrare il tutto, ma è una sfida che mi affascina e darò tutto per alzare il livello sia sportivo che sociale del CLUB. Ho giocato anche a livelli alti per cui sono sicuro di poter trasmettere ai giovani il mio vissuto. Intanto faccio preparazione atletica coi miei vecchi compagni di squadra e poi sarò di aiuto a Turroni e Temeroli alla guida della Serie C1" dice un'entusiasta "Vito".

Tutti sono in attesa di vedere i propri calendari e nel frattempo si preparano per i rispettivi campionati sia al campo che nei ritiri di team-building organizzati dal club: Under 12 e 14 a Rocca San Casciano nel weekend 21 e 22 settembrem Under 16 a San Pietro in Campiano dal 6 all'8 settembrem Under 18 a Predappio dal 13 al 15 settembre e Senior a San Pietro in Campiano e Forlì il 21 e 22 settembre. A breve sarà definito anche il calendario delle amichevoli per concludere questa prima parte di avvicinamento alla stagione sportiva 2019/20. Il Club Rugby Forlì 1979 mette a disposizione di tutti i bambini ed i ragazzi di ogni età il mese di settembre per provare gratuitamente la palla ovala. Per ogni informazione abbiamo a disposizione i messaggi diretti sui social Facebook e Instagram, le email rugbyforli79@gmail,com oppure erfc.rugbyforli1979asd@federugby.it ed i numeri di telefono 3407514510 (Marco) e 3296089559 (Gilberto).