Rugby donne, incontro difficile per le forlivesi contro Villorba

Incontro proibitivo per le ragazze di Coach Zuccherelli che a Villorba incontrano, nel barrage per accedere alle semifinali scudetto, la corazzata Villorba. Le trevigiane, infarcite di nazionali, hanno chiuso al secondo posto il gruppo A e vantano il miglior attacco della Serie A con 1085 punti segnati ovvero oltre 60 a partita. La Franchigia si presenta a questo appuntamento non nelle migliori condizioni possibili ed alla lunga lista d'infortunate per questo match lo staff tecnico deve fare a meno anche di Colangeli e Piva convocate nella nazionale di Rugby League ad Istanbul per la partita con la Turchia. Sempre incerta la presenza anche di Bellavista. "Villorba, onestamente, è di un altro pianeta rispetto a noi ed andiamo in campo non battute in partenza, ma consapevoli che sarà un incontro estremamente difficile da giocare. Hanno una qualità tecnica impressionante e suppongo che anche il loro ritmo sia qualcosa di incredibile" è la prima analisi di Coach Zuccherelli. "Sicuramente essere arrivati fino a questo punto per noi è un grosso risultato e ad inizio anno, pur essendo molto fiducioso, non sapevo se avremmo potuto giocare un play-off scudetto anche quest'anno. Le ragazze sono state fantastiche ed hanno avuto un animo proletario per tutto il campionato che ha consentito loro di potersi godere questa partita" conclude il tecnico forlivese. A Villorba si disputerà una partita secca e la vincente affronterà in semifinale la Capitolina. Dirigerà l'incontro la Signorina Smussi di Brescia.

Calcio d'inizio ore 15.30

UNDER 16 18

GenCom RF79 U18 - Imola Rugby, sabato 18 maggio ore 17.30. Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Ennesimo confronto per la squadra Under 18 guidata da Coach Di Bello con l'Imola Rugby. I biancorossi affrontano per la quarta volta in stagione gli imolesi in un incontro valido per la seconda fase suppletiva e, all'Inferno Monti, cercheranno di riscattare la pesante sconfitta subita tre settimane fa in trasferta.

Calcio d'inizio ore 17.30

UNDER 16

Granducato Livorno - ARLAM RF79 U16, domenica 19 maggio ore 12.30, Impianti Priamo Stagno Livorno

Primo incontro delle fasi interregionali per i biancorossi di Coach Temeroli Paolo che a Livorno incontrano la franchigia nata dalla collaborazione fra Etruschi Livorno e Lions Amaranto, vera dominatrice del girone toscano di categoria. I forlivesi si presentano in Toscana quasi al gran completo anche se le assenze di Foggetti, Santolini e Esposito costringeranno il tecnico forlivese a ridisegnare la strategia dei turn over. Enorme entusiasmo in casa forlivese per questa esperienza che continua in campionato e, dopo aver vinto la fase regionale, i giovani dell' ARLAM RF79 U16, si apprestano a disputare due incontri di assoluto livello.

Calcio d'inizio ore 12.30