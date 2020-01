Rugby, dopo la pausa natalizia torna in campo la compagine forlivese

Dopo la pausa natalizia torna in campo il 1st XV del RF79. Per i ragazzi di Coach Turroni l'impegno è dei più difficili, in quanto la Reno Bologna è seconda in classifica ed a due giornate dal termine della prima fase del campionato è con un piede e trequarti nella Poule Promozione. Ai gialloblu manca un punto per la certezza matematica, mentre Forlì deve centrare due vittorie negli ultimi due incontri e potrebbe non bastare. I biancorossi saranno senza Marchi ed Ancona, mentre il resto della comitiva è tutto a disposizione dello staff tecnico. Dirigerà il match il Sig, Vaccari di Mantova. Domenica calcio d'inizio ore 14.30.