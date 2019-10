Rugby, esordio casalingo per Forlì: all'Inferno Monti arriva Piacenza

Esordio interno per i ragazzi di coach Turroni che, a Forlì, affrontano la cadetta del Lyons Piacenza. Gli emiliano arrivano in Romagna forti del successo su Faenza domenica scorsa ma Capitan Silvani e compagni non vogliono assolutamente recitare la parte delle comparse in questo incontro e, dopo la sconfitta di Noceto, hanno speso tutta la settimana a cercare di eliminare gli errori che domenica hanno concesso ai parmensi di avere vita facile sui biancorossi. Lo staff tecnico, con Marco Temeroli e Alessandro D'Agostino in aiuto a coach Turroni, ha optato per una formazione Green con i millenials Toledo, Fela e Perugini Claudio in campo sin dal fischio iniziale.

"Come ogni partita scendiamo in campo per vincere - dice l'Head Coach forlivese - ed anche domani daremo tutto per avere alla fine della partita un punto in più degli avversari. Siamo senza Stempkowsky, Piegari, Zedda e Falcini, ma recuperiamo Roncuzzi e Marchi. Dalla nostra Under 18 aggregheremo Mercati e Alessio D'Agostino appunto per continuare il percorso di ringiovanimento del nostro team. Prima convocazione per il ferrarese Leonardi che da un paio di mesi è a Forlì per studio". I biancorossi dovranno stare attenti a non subire la fisicità ospite mentre potranno contare su tutto il calore dell'Inferno Monti che sarà gremito di tifosi biancorossi. Dirigerà il match Farinelli di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle 14.30

UNDER 14 - Trasferta delicata per i ragazzi di Coach Balzani che, in quel di Ravenna, continueranno a misurare i progressi del gruppo da inizio anno ad oggi. Per il tecnico forlivese è molto importante, aldilà del risultato, vedere la crescita umana/tecnico/tattica dei propri ragazzi che lavorano duramente negli allenamenti settimanali. Calcio d'inizio ore 10.

UNDER 12 - Altra giornata di confronto per i piccoli atleti di Coach Rosina. A Cesena, ospiti del Cesena Rugby, i forlivesi incroceranno i tacchetti coi coetanei di Cesena sponda Old, Romagna Juniores, Lugo, Faenza, Forlimpopoli e Ravenna, per il consueto festival di placcaggi e mete classico del Minirugby. Calcio d'inizio ore 10.