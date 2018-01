Rugby femminile, bella vittoria sul terreno della Dozza

Tornano in campo con una bella vittoria Le Fenici che, sul terreno della Dozza di Bologna, trovano 5 punti al termine di un incontro ben giocato, ma che ha dato anche alcuni spunti di riflessione ai tecnici. "Abbiamo sofferto più del dovuto la mischia ospite - sono le prime parole di coach Zuccherelli - mentre fuori abbiamo messo in mostra un bel gioco offensivo ed una buona solidità difensiva". Domenica prossima Le Fenici affronteranno le Donne Etrusche prima della lunga pausa del 6 Nazioni.

Nel XV di partenza trova spazio l'esordiente Baraldi, 2001 proveniente dal Carpi, che viene impiegata come estremo. Dopo qualche minuto di gioco le BiancoRossoBlu devono fare a meno di Grossi che viene rilevata da Barbugli in prima linea. Al 6' minuto è Bellavista ad aprire le marcature finalizzando un bellissimo cambio di fronte giocato alla mano dall'out di destra e concluso alla bandierina sinistra. In questa prima frazione le padrone di casa spingono molto e trovano altri dieci punti dell'esordiente Baraldi che marca una meta, una trasformazione ed un calcio di punizione. La disciplina non è il piatto forte di giornata e le toscane ne approfittano per risalire il campo e mettere sotto pressione la difesa emiliano-romagnola. Al 40' è ancora Bellavista a sfruttare la sua velocità per marcare la meta che chiude la prima frazione sul 20 a 0. Ad inizio ripresa vengono inserite le prime forze fresche ed al 45' Castaldini, Gurioli e Bussei rilevano Baccarani, De Thomasis e Calderoni tutte autrici di una buona prestazione. La mischia avversaria mette pressione a quella bolognese ed al 52' Le Puma Bisenzio segnano una bella meta portando indietro le prime otto giocatrici BiancoRossoBlu. Gardenghi e Buonaccorsi Costanza vengono gettate nella mischia al posto di Castelli e Colangeli. Le padrone di casa non si scompongono alla marcatura ospite e sfruttano le gambe di Gurioli che segna una doppietta al 56' ed al 62' (Baraldi centra i pali entrambe le volte) ed allungano decisamente nel punteggio: 33 a 5 con ancora 20 minuti di gioco a disposizione. Fa il suo esordio Molinelli (dal Mugello) che prende il posto di Bellavista al 63' ed un paio di minuti dopo è Homedje a depositare l'ovale oltre la linea bianca regalando altri 7 punti (Baraldi trasforma ancora) a Le Fenici. Lolli viene messa a gestire il gioco subentrando a Piva e le padrone di casa spingono forte per aumentare ancora il margine fra le due squadre. Negli ultimi minuti di gioco sono Molinelli e De Luca a segnare due marcature che, con una trasformazione di Baraldi, fissano il tabellone sul 53-5 finale.