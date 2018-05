Rugby, festa di fine stagione con musica e premiazioni. Le ragazze in toga bianca

Si è svolta sabato la tradizionale festa di fine stagione dove tutta la famiglia RF79, dirigenti, allenatori, giocatori, sponsor, parenti ed amici si è ritrovata allo Stadio del Rugby Inferno Monti per passare una giornata di divertimento, musica e goliardia. Regine indiscusse della giornata le ragazze del settore femminile, presentatesi in campo con tanto di toga tanto cara a John Belushi in Animal House. Durante il pomeriggio i più appassionati hanno seguito le gesta di Gerosa Filippo, forlivese in forza al Petrarca, che ieri ha cucito il tricolore nel petto dopo la vittoria su Calvisano. La serata è proseguita con le premiazioni degli atleti che si sono maggiormente distinti durante l'anno premiati, oltre che dagli assessori Sara Samorì e Raoul Mosconi, dagli sponsor nelle persone di Anthony Scoponi e Gigi Mattarelli per Er Lux e Stefano Fuschini per Arlam.

Per ogni categoria il premio più ambito è stato sicuramente il M.I.P. che viene assegnato al giocatore che durante l'anno ha messo in mostra il miglioramento maggiore e questo premio è andato a Mattia Biondini per il minirugby, Zamboni Francesco per la Under 16, Nanni Raffaele per la Under 18, Ciani Chiara per la femminile e Leonardo Ghetti per la Senior. Grossa attesa anche per il premio dell'Atleta del Club per la stagione 2017/18 dove, dopo un ballottaggio all'ultimo voto Alessandro D'Agostino è stato premiato per la dedizione e per l'impegno dimostrato durante l'annata appena terminata. Dopo le cerimonie ufficiali la serata è continuata allietata dall'ottima musica degli Sharada che hanno fatto ballare i numerosissimi presenti. Anche quest'anno Admo era presente con uno stand, che ha sensibilizzato i giovani e raccolto adesioni e dispensato informazioni.