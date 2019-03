Rugby serie B, Poule Promozione: Forlì ritrova la vittoria, prova di carattere contro l'Abruzzo Chieti

Torna al successo l'Er Lux Rf79 nella Poule Promozione per la Serie B, e lo fa in maniera convincente sia nel punteggio che nel gioco, dando dimostrazione di grande carattere e giocando sempre al proprio massimo. Coah Temeroli, domenica sostituito in panchina da coach Turroni per motivi personali, inserisce nei primi XV Zoffoli in seconda linea e Fela secondo centro, disegnando una squadra più solida in difesa in mezzo al campo anche se meno imprevedibile in attacco.

Dopo i primi 10 minuti in cui gli ospiti non sembrano irresistibili, Forlì perde un po' di disciplina e subisce due punizioni a fila che portano la Polisportiva Abruzzo a giocare una rimessa laterale a 7 metri dalla linea di meta: cassaforte perfetta e pallone portato oltre la linea bianca con relativa trasformazione. Al 15' quindi siamo sul 0 a 7. I biancorossi sono bravi a non perdersi d'animo e ripartono all'attacco cercando di trovare i punti deboli degli avversari. Al 20', dopo una rimessa laterale vinta sulla linea dei 22, Marzocchi trova un varco nel primo canale che sull'ultimo offload Fela deve solo schiacciare affianco ai pali e, grazie al calcio aggiuntivo sempre di Marzocchi, Forlì riagguanta il pareggio. Passano pochi minuti e Marzocchi segna e trasforma una meta nata da un'innocua rimessa laterale a metà campo: break sempre nel primo canale e, dopo cinquanta metri di corsa, l'apertura forlivese schiaccia alla destra dei pali.

Gli ospiti, sul 14 a 7, si riaffacciano nella metà campo biancorossa ed al 28' centrano una punizione che li riporta sotto nel punteggio, ma qualche minuto dopo è Capitan Giardini a raccogliere uno splendido assist di Zoffoli e marcare la terza meta di giornata. Con la trasformazione di Marzocchi la prima frazione di gioco si chiude sul 21 a 10 per i biancorossi. Alla ripresa delle ostilità Ghetti lascia spazio a Pezzi ed i biancorossi riprendono a macinare gioco. Marzocchi manca una punizione al 42', mentre al 50' Marchi e Silvani subentrano a Perugini e Zoffoli. I mercuriali, inaspettatamente, subiscono le azioni degli abruzzesi e vengono ricacciati nei propri 22. Il direttore di gara sanziona ripetutamente l'indisciplina forlivese ed al 65' Cerchier ne fa le spese subendo un cartellino giallo per falli ripetuti di squadra.

Va addirittura peggio al 67' quando dopo l'ennesimo fallo la Signorina Paparo, senza sbavature oggi la sua direzione di gara, sanziona con una meta di punizione la difesa biancorossa e con 13' minuti ancora sul cronometro ed un uomo in meno il Forlì si ritrova con soli 4 punti di vantaggio: 21 a 17. Ci pensa Fela, sul calcio di ripresa del gioco, a risolvere i problemi e, sfruttando la più classica indecisione della difesa "è mia, è tua" raccoglie il pallone che rimbalza e deposita in mezzo ai pali. Marzocchi trasforma ed al 68' siamo sul 28 a 17. Falcini prende il posto di Stempkowsky, mentre al 72' l'ultima marcatura della giornata è ad opera del veterano D'Agostino che raccoglie a 5 metri dalla linea di meta un offload di Fela e segna. Con la trasformazione di Marzocchi si va sul 35 a 17. Rimane il tempo degli ultimi cambi con Sangiorgio e Zanzani che rilevano Nanni e Cerchier e, dopo un minuto di recupero, si va tutti al Terzo Tempo.