Rugby, Forlì fa il suo esordio casalingo ospitando la BancaMacerata

Nella seconda giornata di campionato, in programma domenica alle 15.30, l'Er Lux Rf79 fa il suo esordio casalingo ospitando i marchigiani della BancaMacerata. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di riscatto dopo le rocambolesche sconfitte patite sul finale nella prima giornata: i forlivesi gelati da un calcio di punizione a 4' dalla fine dopo aver annullato un gap di 17 lunghezze, ancora peggio i maceratesi che a tempo concluso conducevano di 9 punti e sono stati sconfitti con due mete nel tempo di recupero.

Sempre fuori squadra Ghetti e Falcini per problemi fisici, i tecnici Temeroli Marco e Turroni Gabriele possono contare praticamente sugli stessi giocatori che sono scesi in campo a Chieti i quali hanno ben lavorato durante la settimana per non farsi trovare impreparati all'esordio ufficiale casalingo per la stagione 2018/19. Inutile dire che per entrambe le squadre è necessario portare a casa la vittoria per non trovarsi impantanati nelle posizioni di retroguardia della classifica generale dopo sole due giornate di campionato.

UNDER 18 - Trasferta felsinea domenica per i ragazzi del duo Di Bello-Turci che, alla Dozza casa del Bologna Rugby 1928, provano ad alzare la testa dopo lo scivolone di domenica scorsa, in casa, con la Reno. I rossoblu sono reduci dalla schiacciante vittoria per 46 a 10 in quel di Faenza ed il compito per i giovani biancorossi non è certamente dei più agevoli. Con Capitan Toledo fuori causa per un problema alla mano i forlivesi dovranno trovare la giusta determinazione per impensierire i padroni di casa e cercare di portare a casa un risultato positivo. Calcio d'inizio alle 12.30.

UNDER 16 - E' tempo di fare il proprio debutto in casa (domenica alle 11) anche per i ragazzi dell' ARLAM RF79 U16 guidata da Temeroli Paole e Nicotra Giovanni. Sul terreno amico dell'Inferno Monti i biancorossi vogliono tassativamente bissare il successo della settimana scorsa ottenuto a Cesena e durante la settimana hanno lavorato alacremente per colmare le imperfezioni emerse nel match in riva al Savio. I riminesi sono da sempre una squadra scorbutica che non regala niente e questo, sicuramente, renderà il match interessante e combattuto.