Rugby Forlì, insediata la nuova dirigenza: ufficializzato lo staff tecnico, Paolo Satanassi è il nuovo presidente

Estate ricca di cambiamenti in casa RF79 dove, a seguito delle dimissioni in blocco del vecchio direttivo, sono state indette nuove elezioni sociali e assegnate le nuove cariche all'interno della nuova dirigenza. Dopo ben 10 anni di presidenza, durante i quali sono stati ottenuti risultati eccezionali a livello di crescita societaria, Gian Luca Mordenti lascia la carica ed insieme a lui non faranno più parte del nuovo consiglio direttivo il vice presidente Davide Balzani ed i consiglieri Daniela Ricci e Fabio Benelli. Sono, invece, ben sei i volti nuovi nella stanza dei bottoni che vanno ad aggiungersi ai confermati Carboni, Monti, Piolanti, Damassa e Mandolesi. Il nuovo presidente eletto dall'assemblea è Paolo Satanassi, giocatore della prima ora che torna in società dopo quasi 15 anni.

"Abbiamo tanto lavoro da fare, ma l'importante è che remiamo tutti nella stessa direzione con entusiasmo e disciplina. Il Club è cresciuto molto in questi anni ed è nostro dovere continuare in questa direzione" sono le prime parole del nuovo Numero Uno biancorosso. Altri ingressi di spessore sono l'altro ex pilone storico Nicola Rossi, già dirigente in passato, il veterano dei giocatori Alessandro D'Agostino, l'allenatore Marco Zuccherelli che ricoprirà la carica di direttore sportivo, Samuele Ferrini e Sabrina Mirandolini. Alcune novità anche per quel che riguarda il settore tecnico dove vengono confermati quasi in toto gli allenatori con l'innesto di qualche pedina nuova.

Confermatissimo il direttore tecnico Paolo Temeroli, in Prima Squadra Gabriele Turroni prenderà in mano le redini della compagine aiutato da D'Agostino e Marco Temeroli. In Under 18 Marco Zuccherelli raggiunge Giordano Di Bello, mentre in Under 16 Giovanni Nicotra sarà l'assistente del dt Temeroli. Confermatissima l'accoppiata Davide Balzani e Leonardo Ghetti per la Under 14, mentre Andrea Rosina verrà affiancato da Ferrini Samuele in Under 12.

Il settore minirugby, coordinato d Gilberto Valmori, vedrà impegnati nelle categorie U10-8-6 Enrico Billi, Patrizia Turroni, Lucia Mercuriali e Francesco Rotondo. Novità della stagione prossima sarà il Touch Rugby che dopo la prima parte di rodaggio nel finale del campionato appena concluso, sarà parte attiva nella grande famiglia RF79 sotto la guida di Valmori e Billi. I nuovi dirigenti hanno già iniziato alacremente a lavorare per prendere in mano la situazione e cercare di far crescere al meglio la grande famiglia RF79. In estate saranno tante le uscite dimostrative e di propaganda nei vari parchi forlivesi ed in centro durante i Mercoledì nel Cuore.