Rugby, Forlì vince il derby contro Faenza: ora arriva la capolista Jesi

Derby combattutissimo quello andato in scena al centro sportivo La Graziola di Faenza, coi padroni di casa che fanno soffrire l' Er Lux Rf79, ma che alla fine devono cedere alla miglior condizione atletica ed esperienza dei biancorossi. Coach Temeroli deve fare a meno di Gordini e Pezzi, ma ritrova Scalone che rientra in panchina dopo un lungo stop. "Non abbiamo giocato la nostra migliore partita - dice l'assistent coach Turroni -, ma con tanto cuore abbiamo centrato un risultato che ci consente di affrontare con il morale alto la capolista Jesi domenica prossima a casa nostra. E' nostro compito vincere le ultime due partite del campionato per arrivare nella posizione più alta possibile in classifica". Domenica a Forlì salirà lo Jesi che, grazie alla vittoria in trasferta sulla Polisportiva Abruzzo, ha ipotecato la serie B e cercherà proprio all'Inferno Monti il punto che gli manca per festeggiare.

L'inizio è tutto di marca biancoazzurra coi padroni di casa che segnano due mete in meno di nove minuti e si portano immediatamente sul 14 a 0. La reazione forlivese non tarda ed al 21' Silvani sfrutta al meglio un assist di Parrinello e marca la prima meta di giornata per Forlì. La trasformazione di Ragaglia consente di aggiungere altri due punti per il 14 a 7, che si trasforma in 14 pari cinque minuti dopo grazie alla meta ed alla trasformazione sempre di Ragaglia. Al 36' Damassa viene toccato duro e lascia il posto a Falcini, mentre sullo scadere da un errore in rimessa laterale forlivese i padroni di casa segnano la terza meta che gli consente di chiudere la prima frazione sul 21 a 14. Al cambio di campo Nanni è in campo per Mattiacci ed al 44' una magia di Marzocchi libera Ancona che marca la terza meta forlivese. La trasformazione di Ragaglia va a buon fine ed il punteggio è di nuovo in parità. Nell'ultimo quarto di gioco viene fuori la miglior condizione fisica biancorossa che consente all' ER LUX RF79 di spostare l'equilibrio del match dalla propria parte. Una meta di Piegari, non trasformata al 60' consente di allungare sul 21 a 26, mentre è la difesa a salire in cattedra ed a salvare una meta manfreda già segnata da un drive da rimessa laterale. Ghetti, Falcini e Ragaglia lasciano il campo per D'Agostino, Falcini e Rani mentre a pochi minuti dal termine è Marzocchi a mettere i tre punti da punizione che tolgono il bonus difensivo al Faenza. Sul triplice fischio del Signor Spirito di Prato è tanta la soddisfazione biancorossa per aver messo altri cinque punti in carniere e per essere rimasti in seconda posizione in classifica in solitaria.

DONNE - Successo rotondo sia nel punteggio che nel gioco per le ragazze dell'Ottima ER LUX Le Fenici che, nel derby col Ferrara, dominano il campo per tutti gli ottanta minuti e portano a casa cinque punti che gli consentono di rimanere in vetta alla classifica. Il XV iniziale vede Bussei e Vitali in campo dal primo minuto mentre in panchina si rivedono Lamberti e Buonaccorsi Costanza. Dopo i primi minuti di studio da una mischia ai 5 metri le BiancoRossoBlu marcano la prima meta di giornata con Neri che riparte dalla chiusa lasciata inspiegabilmente incustodita e scarica per Bordoni che segna. Vitali accusa un problema al ginocchio e lascia il posto, dopo 9' minuti di gioco, a Martins. Al 13' Bellavista fugge sulla fascia sinistra ben smarcata da Vetrini, anche oggi secondo centro, e marca la seconda meta di giornata per il 10 a 0 provvisorio. Il gioco è in mano alle padrone di casa che, però, non riescono a concretizzare e non allungano nel punteggio. Al 30' un placcaggio giudicato pericoloso dal direttore di gara costa a Liguori il cartellino giallo, ma il copione non cambia: Le Fenici padrone del campo che mancano sempre nell'ultimo guizzo. Al 40' ristabilita la parità numerica, è Gurioli sull'ultima azione a segnare la terza meta di forza che chiude la prima frazione sul 15 a 0. Al cambio di campo passano quattro minuti e Bussei trova la meta del bonus e, con la trasformazione di Baraldi, il tabellone va sul 22 a 0. Nei 5 minuti successivi sale in cattedra Gurioli che sferra un uno-due che stende le ospiti e, grazie anche a due punti al piede di Baraldi, porta lo score immediatamente sul 34 a 0. Il caldo inizia a farsi sentire e Coach Zuccherelli metta in campo forze fresche: Lamberti, De Luca, Castelli e Castaldini rilevano Grossi, Baccarani, Pinzauti e Bussei. Al 54' Mazzoni rimane a terra dopo una penetrazione e Buonaccorsi prende il suo posto. Le ospiti sono totalmente in balia del gioco dell'Ottima ER LUX Le Fenici ed al 55' è ancora Bordoni a marcare dopo una spinta della mischia. Il Fedia ha un sussulto e riesce a segnare, al 60' la meta della bandiera, mentre Castelli, al 63', ristabilisce le gerarchie marcando in mezzo ai pali. Fa il suo esordio in Serie A la 2001 Bolzani che prende il posto di Bordoni, mentre Lolli rileva Vetrini. Negli ultimi dieci minuti di gioco Le Fenici segnano altre tre mete con Bellavista, De Luca e Neri e grazie alle tre trasformazioni di Baraldi il tabellone si fissa sul 65 a 7. Ora per la squadra emiliano romagnola c'è la trasferta a Torre del Greco per cercare altri 5 punti per la classifica.