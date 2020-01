Rugby, giovanili in campo: altro derby per l'Under 18

Giovanili della palla ovale in campo domenica. Altro derby, dopo quello vinto domenica scorsa col Romagna, per i ragazzi Under 18 di Zuccherelli e Di Bello. Sul terreno amico dell'Inferno Monti, domenica Anacardi e compagni sono chiamati a dare una prova gagliarda e convincente per valorizzare l'enorme lavoro tecnico e tattico fatto sino ad oggi. Con la rosa quasi completamente a disposizione, lo staff tecnico finalmente potrà valutare i progressi del proprio XV ed eventualmente tarare il lavoro futuro. Calcio d'inizio alle 12.30

MINIRUGBY - Corse, mete e placcaggi di scena a Mulino Cento, casa degli Old Cesena Rugby realtà cesenate specializzata nel minirugby. Per i piccoli seguiti da Turroni, Billi, Mercuriali, Valmori e Rosina sarà l'ennesima domenica di divertimento che probabilmente potrà risultare ancora più divertente se ci sarà il fango! Calcio d'inizio ore 10.00

TOUCH - Altra uscita in terra emiliana per i ragazzi di Coach Valmori che, a Parma, saranno impegnati in un torneo a 7 squadre dove ci sarà il meglio del Touch Regionale. Insieme ad i biancorossi saranno in campo il Rimini, i Barbones Parma, il Noceto, Reggio Emilia, i Besio Parma, il Vignola ed il Colorno. Una nota di colore: il più giovane in campo è un atleta nato nel 1995, il più esperto è nato nel 1946.