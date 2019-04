Rugby, grinta e cuore non bastano per battere il Formigine

Un'altra performance tutta cuore e grinta non basta ai ragazzi di coach Marco Temeroli per centrare un successo con il Formigine sul terreno amico dell'Inferno Monti. Il tecnico forlivese recupera in extremis Gordini mentre conferma, Fela a parte, tutta la formazione di domenica scorsa ad Imola. L'incontro è equilibrato ed entrambe le squadre faticano ad avere il sopravvento degli avversari, di conseguenza lo spettacolo è divertente ed infiamma il folto pubblico che assiepa la tribuna. L'equilibrio viene spezzato da giovane Zoffoli che finalizza una splendida continuità di Roncuzzi e schiaccia l'ovale in meta proprio in mezzo ai pali, agevolando così anche la trasformazione di Nanni per il 7 a 0 parziale che fa esultare i tifosi biancorossi. I forlivesi insistono e attaccano nuovamente e arrivano a pochi centimetri dalla seconda marcatura, ma la penetrazione di Zanzani non arriva oltre la linea bianca ed il grido di gioia per la seconda meta si strozza in gola a giocatori e pubblico, così la prima frazione si conclude sul 7 a 0 per i forlivesi. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia e le due squadre si sfidano a viso aperto andando a volte a peccare di disciplina tant'è che il direttore di gara deve far ricorso anche al cartellino giallo in più di un occasione. Nonostante le forze fresche provenienti dalla panchina i forlivesi iniziano a calare il ritmo e gli ospiti ne approfittano per alzare leggermente il baricentro del loro gioco e pareggiano grazie ad una meta trasformata verso la metà della seconda frazione. Il sorpasso giallonero avviene grazie ad una punizione pochi minuti dopo mentre i forlivesi, ormai a corto di energie, non riescono più a ribaltare lo score e l'incontro si conclude col punteggio di 10 a 7 a favore degli ospiti. Un po' di rammarico per l'occasione sfuggita di mano, a fine match, serpeggia fra i giocatori e lo staff dell'Er Lux RF79, ma non bisogna dimenticare che il gruppo sceso in campo in condizioni di estrema difficoltà a causa delle numerosissime assenze ha dato fondo a tutte le proprie energie per provare a centrare un risultato positivo. Domenica prossima i forlivesi saranno impegnati in trasferta a Chieti per il match con la Polisportiva Abruzzo.

Serie A femminile

Tornano alla vittoria, sul sintetico di Pisa, le ragazze de Le Fenici guidate da Coach Zuccherelli. Con alcune assenze importanti, fra cui Cammarano e Leoni, le BiancoRossoBlu partono un po' a rilento prima di trovare le soluzioni poste dalle agguerrite toscane che tengono in scacco l'attacco ospite per oltre 20 minuti. Al 18' Scarcella deve lasciare il campo a Gardenghi per un problema all'adduttore e la nuova entrata si butta a capofitto nel match per provare a risolvere, con successo, il problema di verticalizzazione del gioco. Al 23' De Luca, finalmente, riesce a finalizzare una bella azione della linea arretrata della franchigia, ma nonostante questi primi cinque punti messi in carniere il gioco delle Fenici non è spumeggiante come dovrebbe. Bisogna aspettare il 36' per vedere la seconda meta di giornata e Colangeli si fa carico di portare avanti il pallone in mezzo a tre avversarie e, di prepotenza, deposita l'ovale oltre la linea. La prima frazione si conclude col punteggio di 10 a 0 per le ospiti. Al cambio campo Fantoni e Chelazzi Viola lasciano il campo a Barbugli e Baruzzi e l'impatto sul match delle due nuove entrate è subito positivo: Baruzzi recupera in un punto di incontro un ottimo pallone che, dopo due avanzamenti intorno alla mischia, Barbugli schiaccia in meta. E' lo stesso pilone di Borgo San Lorenzo a farsi carico, e realizzare, della trasformazione così il punteggio va sul 0 a 17. Passano meno di sessanta secondi e Piva attacca l'intervallo giusto riuscendo a mettere in moto le gambe e dopo 65 metri di fuga segna la meta del bonus, sempre trasformata da Barbugli così Le Fenici volano sul 24 a 0 ed iniziano a giocare in serenità non lasciando più niente alle padrone di casa. Vetrini segna ancora (0-29) e lo staff della Franchigia tosco-emiliano-romagnola butta in campo Cardella per Granzotto. Al 65' in campo si rivede Barsotti che prende il posto di Collini e proprio la nuova entrata dà ulteriore avanzamento al gioco de Le Fenici. Gardenghi segna il 34 a 0 prima che Bartolini e Gazzotti prendano il posto di Vetrini e Casadio. Negli ultimi minuti di gioco si scatenano le ali forlivesi Bellavista e Cardella che marcano rispettivamente due ed una meta e, grazie al piede di De Luca, si arriva allo 0 a 53 finale che consegna 5 preziosi punti all' ER LUX Le Fenici.