Rugby, il forlivese Mattia Zecchini tra i 37 giocatori selezionati per l'Accademia Nazionale Ivan Francescato

Sono stati ufficializzati dalla FIR i nomi dei 37 giocatori selezionati per l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” per la stagione 2018-2019. Tra questi c’è anche Mattia Zecchini, forlivese classe 2000, nelle ultime due stagioni in forza al Romagna RFC Under 18. Zecchini taglia un prestigioso traguardo a coronamento del proprio percorso di formazione e importante premessa per il proprio futuro rugbistico. L’Accademia Nazionale riunisce infatti i migliori atleti delle categorie Under 19 e Under 20 e parteciperà al Campionato Italiano di Serie A. Cresciuto nelle giovanili del Rugby Forlì 1979, Zecchini ha seguito in modo lineare il percorso di selezione passando dal Centro di Formazione Under 16 della Franchigia romagnola e successivamente venendo inserito nel Centro di Formazione Permanente Under 18 di Prato. Parallelamente a questo, Mattia è stato uno dei protagonisti delle prime due stagioni nel campionato Elite con il Romagna RFC Under 18, totalizzando 31 presenze e 2 mete.