Rugby, impegno a Bologna per il Forlì: i 5 punti sono d'obbligo

Per l'ultimo impegno agonistico del 2019 i biancorossi di coach Turroni affrontano, in trasferta, la cadetta del Bologna 1928 che in classifica naviga nei bassifondi con una sola vittoria su 7 incontri disputati. Per i forlivesi è d'obbligo tornare a casa con i 5 punti per non perdere terreno dalla zona playoff e sfruttare un eventuale passo falso del Noceto a Faenza. Lo staff è alle prese con qualche problema fisico di troppo e sicuramente non potrà contare sull'apporto di Perugini Claudio, Ancona e Ghetti.

Per la maglia numero 10 il ballottaggio sarà fra Marzocchi e Zanzani mentre in mischia Falcini pare completamente recuperato e potrebbe tornare nel suo posto in seconda linea. Con Lyons e Reno già sicure del loro posto nei playoff, la terza posizione utile è un affare a due fra i biancorossi ed il Noceto con i parmensi attualmente leggermente avvantaggiati in classifica con tre punti di vantaggio. Calcio d'inizio alle 12.30

UNDER 18 - Match di ritorno per i biancorossi guidati da Coach Zuccherelli che, alla Barca, affrontano la Reno Bologna vittoriosa a Forlì la settimana scorsa. Sempre con grossi problemi di rosa i forlivesi recuperano Naddei, mentre Fela è in forse. dopo questo incontro il Comitato Regionale divulgherà il calendario della seconda fase che inizierà a Gennaio e terminerà a maggio. Calcio d'inizio ore 12.30