Rugby, in campo nel weekend solo la formazione Under 18: derby contro Imola

Unica squadra a scendere in campo nel weekend è la GenCom RF79 U18 che, sul terreno amico dell' Inferno Monti, affronta la seconda forza del campionato ovvero l'Imola Rugby. Per i ragazzi di Coach Di Bello, coadiuvato da Turci, è l'occasione di avvicinare i cugini che li precedono in classifica di 6 lunghezze. Nel match di andata i forlivesi incapparono in una sconfitta meno clamorosa di quel che lasciò intendere il 27 a 17 finale, ma nel rugby, si sa, il campo emette verdetti che rispettano i valori espressi per cui sarà compito di Toledo e compagni dimostrare il valore effettivo di questo gruppo. Dopo la vittoria di due settimane or sono con Bologna i biancorossi hanno lavorato molto bene sia come intensità che come qualità individuale per cui ci si aspetta un match dagli alti contenuti. Calcio d'inizio ore 12.30