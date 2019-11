Rugby, inizia il girone di ritorno in serie C1: Forlì contro l'ostacolo Noceto

Prima giornata del girone di ritorno per i ragazzi di Coach Turroni che, sul terreno amico dell'Inferno Monti, affrontano la terza forza del campionato ovvero il Noceto RFC. Per i forlivesi è una partita da dentro-o-fuori dato che i nocetani precedono di tre punti in classifica i biancorossi. Nel match d'andata il risultato fu impietoso ed il 41 a 16 con cui si chiuse il match non lasciò alibi alla truppa RF79. Con Parrinello ancora non al meglio della forma la maglia numero 9 dovrebbe essere consegnata a Toledo mentre Ragaglia dovrebbe ritrovare un posto fra i ventidue dopo il turno di riposo di domenica scorsa. Negli altri match del girone la capolista Piacenza farà visita al Faenza mentre il fanalino di coda Boogna 1928 ospiterà i cugini della Reno Bologna. Dirigerà l'incontro il Signor Farinelli di Reggio Emilia.

Calcio d'inizio ore 14.30



SERIE C1

ER LUX RF79 - Noceto RFC, domenica 1 dicembre ore 14.30, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì