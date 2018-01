Rugby, l'Er Lux Rf79 affronta il fanalino di coda Castel San Pietro

Ultimo impegno della prima fase del campionato per Capitan Giardini e compagni che, sul terreno amico dell'"Inferno" Monti, affrontano il fanalino di coda Castel San Pietro. L'incontro, sulla carta, sembra non presentare grosse difficoltà per i biancorossi ma, come ci insegna la storia, i match coi castellani sono sempre delle belle sfide combattute e cariche di agonismo. Coach Temeroli dovrà fare a meno ancora di Parrinello, mentre potrebbe rientrare Cerchier fermo da oltre un mese. Durante la sosta lo staff tecnico (composto da Turroni e la preparatrice Pasini, oltre che dal coach forlivese) ha cercato di tenere alta l'attenzione del gruppo in quanto la seconda fase potrebbe cominciare sin da domenica prossima. Le posizioni sono già decise, con Faenza e Bologna cadetta che faranno compagnia ai biancorossi dell'Ee Lux Rf79, mentre nel girone marchigiano solo Jesi ha già staccato il pass per la Poule Promozione con Abruzzo, Macerata e San Benedetto che si giocheranno gli altri due posti disponibili. Dirigerà l'incontro Fava di Bologna, calcio d'inizio alle 14.30.