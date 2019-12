Rugby, missione compiuta a Bologna: 5 punti in tasca, playoff ancora possibili

Il 2019 dell' Er Lux RF79 si chiude con una vittoria in trasferta netta e schiacciante sulla cadetta del Bologna Rugby 1928 che viene travolta da 8 mete e che vede i forlivesi continuare a giocarsi l'ultimo posto libero per i playoff con il Noceto vincitore domenica a Faenza. Coach Turroni schiera Natale all'ala dal primo minuto mentre in panchina fa il suo esordio stagionale Casadei Della Chiesa. L'incontro è un monologo forlivese e alla fine del primo tempo i biancorossi sono già in bonus con le mete di Piegari, Parrinello (2) e Natale. Nella ripresa il tema del match non cambia ed i forlivesi mettono in campo tutta la panchina e segnano ancora con Roncuzzi, Fela, Giardini e Perugini Andrea. Con le tre trasformazioni di Marzocchi il match si chiude con un roboante 46 a 0 per i mercuriali che possono continuare a lottare per arrivare nelle prime tre posizioni in classifica. A due giornate dal termine i forlivesi sono a -3 dalla zona verde e alla ripresa delle ostilità, il 12 gennaio, affronteranno la Reno Bologna mentre sette giorni dopo ci sarà il match a Faenza.