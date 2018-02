Rugby, nel weekend impegno internazionale per gli Under 18

L'unica squadra biancorossa a scendere in campo nel weekend sarà la Under 18 dei coach Turci-Di Bello che sarà impegnata a Dunfermline (Scozia) in un incontro internazionale opposta ad una delle squadre più prestigiose di Scozia. Per i giovani della GenCom RF79 U18 sarà un'esperienza incredibile dove vivranno, nel cuore della Scozia, una giornata interamente dedicata al rugby: dopo l'incontro che si giocherà alle 11 le due squadre disputeranno il classico terzo tempo davanti allo schermo gigante della Club House dei padroni di casa per assistere all'incontro fra Scozia ed Inghilterra. Gli avversari vantano una grande tradizione nel mondo rugbystico scozzese ed il club, fondato nel 1893, è detentrice attualmente del Caledonian Shields e del National Shields. Per Capitan Toledo e compagni sarà un incontro difficilissimo dato che al momento i Colts vantano uno record stagionale di 15 vinte e 2 perse.