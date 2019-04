Rugby, "Non abbiamo nulla da perdere": all'Inferno Monti arriva Formigine

Per la seconda giornata del girone di ritorno a Forlì, sull' "erba" dell' Inferno Monti, scendono gli emiliani del Formigine che in classifica occupano la terza posizione a 10 punti di distanza dalla capolista Imola. I biancorossi, reduci da una splendida performance proprio in casa dei primi in classifica, proveranno a vendicare la pesante sconfitta subita all'andata ed a bissare le ottime cose messe in mostra sette giorni fa in Pedagna. Fuori Fela, che ancora risente del colpo subito nell'ultima uscita, si sta valutando il rientro della seconda linea Gordini, mentre pare che coach Marco Temeroli sia intenzionato a confermare la battagliera e coraggiosa formazione che ha impensierito, e non poco, l'Imola Rugby. "Non abbiamo nulla da perdere e giochiamo per divertirci, possiamo giocare un brutto scherzo a chiunque", sono le poche parole di un determinato capitan Giardini. Dirigerà l'incontro il signor Battini di Castel San Pietro Terme. Calcio d'inizio ore 15.30

Serie A Femminile

E' tempo di riscatto per le ragazze del progetto Er Lux Le Fenici che, a Pisa, cercano di riprendere la strada della vittoria per consolidare la terza piazza in classifica. Le toscane vennero domate all'andata al termine di un match combattuto e vibrante per cui le ragazze di Coach Zuccherelli dovranno scendere in campo determinate ed agguerrite per trovare cinque preziosissimi punti in classifica. Fuori Cammarano, rientra fra i convocati l'ala Cardella che proprio sul sintetico pisano esordì in Serie A lo scorso anno, segnando due mete. Dirigerà l'incontro la Guastini di Prato.

Under 16

Incontro di andata per i ragazzi di Paolo Temeroli che, a Forlì, ospitano i coetanei del Reggio Emilia che si sono classificati secondi nel girone emiliano. Rientrano tutti gli infortunati ed il tecnico forlivese potrà avrà diverse soluzioni da proporre per provare ad avere la meglio dei rossoneri. Calcio d'inizio alle 12.30.

Under 14

Anche l'Under 14 di coach Balzani tornerà in campo sul terreno amico dell' Inferno Monti, ospitando i coetanei del Cesena Rugby. Sarà l'ennesima sfida stagionale coi cugini che hanno sempre dato filo da torcere ai bancorossi. I forlivesi, con questo match, raggiungono il numero minimo d'incontri da effettuare in una stagione, ovvero quattordici match con minimo quindici giocatori in campo. Calcio d'inizio alle 10.