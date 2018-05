Rugby, per le Fenici è tempo di playoff scudetto: arriva il Valsugana Padova

Per Le Fenici, dopo la vittoria del Girone B di Serie A Femminile, è tempo di playoff scudetto e il tanto atteso match col Valsugana Rugby Padova andrà in scena domenica (kick off ore 15.30) allo Stadio del Rugby Inferno Monti di Forlì. Le BiancoRossoBlu, dopo l'entusiasmante filotto di vittorie del girone di ritorno, incontrano le padovane che arrivano alla sfida decisiva forti degli oltre settanta punti rifilati a Frascati domenica scorsa. Per la franchigia emiliano romagnola sarà un incontro estremamente difficile con le campionesse d'Italia in carica che cercheranno di centrare la loro quarta finale consecutiva forti di un roster di tutto rispetto con diverse giocatrici della nazionale italiana. Nelle Fenici rientra Homedje in terza linea mentre in panchina trova una maglia anche Ciani, recentemente premiata come Most Improved Player del RF79. Dirigerà l'incontro la Signorina GIuliani di Monza.

Calcio d'inizio ore 15.30

Under 14

Per il secondo anno consecutivo l'Under 14 del RF79, guidata da Coach Balzani, sarà presente al torneo internazionale Della Torre di Settimo Torinese con il gravoso compito di confermare lo splendido terzo posto dello scorso anno. Per i biancorossi è la il torneo di fine stagione che corona un'annata ricca di successi, ma soprattutto ricca di crescite individuali e collettiva. "E' stato un anno dove abbiamo portato un bel numero di ragazzi a giocare un rugby totale ad un livello accettabile e dove, insieme al mio vice allenatore Ghetti Leonardo, sono riuscito a far crescere in maniera omogenea anche il folto numero di esordienti che hanno riempito la nostra squadra. Il torneo di Settimo Torinese è un bellissimo banco di prova per vedere dove ci collochiamo come qualità rispetto alle realtà del nord ovest italiano". La comitiva disputerà il girone eliminatorio sabato pomeriggio, mentre domenica ci saranno le finali.

Minirugby

Ultimi tornei di fine stagione anche per i piccoli rugbysti del settore minirugby del Conad SuperStore Bengasi RF79 che, a Cesena, sfideranno tutti i coetanei della zona per il classico concentramento che sarà ricco di mete, placcaggi ginocchia sbucciate, sorrisi e divertimento.

Calcio d'inizio ore 10.00