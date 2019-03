Rugby, Poule Promozione: impegno a San Benedetto del Tronto 

Nell'ultima giornata del girone d'andata per la Poule Promozione i ragazzi di coach Marco Temeroli scendono a San Benedetto del Tronto per affrontare la terza forza del campionato che, attualmente, precede in classifica i biancorossi di un punto. Dopo i due scivoloni iniziali per i forlivesi non c'è alternativa che giocare tutte le partite come se fosse una finale, senza calcoli e senza guardare la classifica. I marchigiani in regular season hanno battutto abbondantemente i forlivesi sul loro terreno, salvo poi venire letteralmente travolti nel match di ritorno a Forlì. Fra le buone notizie per il tecnico forlivese c'è il rientro a pieno regime di Piegari, ma di contro non saranno certamente del match Zaccariello e Marzocchi, mentre Ancona non è ancora al meglio della propria condizione e potrebbe essere utilizzato con parsimonia. Interessante la diga eretta a metà campo col trio Cerchier-Piegari-Fela per bloccare sul nascere le folate offensive dei trequarti rossoblu, mentre per la mischia sarà un incontro di enorme sacrificio ed abnegazione affinchè l'Unione San Benedetto non riesca a sviluppare il proprio gioco. Dirigerà l'incontro Paolucci di L'Aquila. Calcio d'inizio ore 14.30.

SERIE A FEMMINILE - Tornano in campo anche le ragazze del Progetto Le fenici che, a Bologna, saranno impegnate con le ostiche romane del Montevirginio. Per le BiancoRossoBlu è importante fare risultato pieno per distanziare L'Aquila che insidia la terza posizione, ultima utile per i playoff scudetto e per la matematica permanenza in Serie A, occupata attualmente dalle ragazze di coach Zuccherelli. L'incontro di andata in terra laziale si concluse con una vittoria sofferta da parte dell'Er Lux Le Fenici che sprecarono tanto e non centrarono il punto di bonus offensivo. L'incontro viene dopo una pausa di oltre un mese per il 6 Nazioni di categoria che ha regalato alle azzurre la seconda piazza finale, per cui molti meccanismi potrebbero non essere fluidi ed oliati. Dirigerà il match la Signorina Benvenuti di Roma, giovane e validissimo fischietto internazionale. Calcio d'inizio ore 14.30.

UNDER 18 - Ultimo impegno di regular season per i ragazzi di Coach Di Bello che, a Ferrara, cercano di incamerare altri punti utili per cercare di conquistare la seconda posizione finale. Attualmente i giovani forlivesi seguono la capolista Reno, ormai matematicamente prima, ed i cugini dell'Imola Rugby di 4 punti. Per i forlivesi è importante centrare la vittoria con bonus e sperare che gli imolesi non conquistino alcun punto nel match con Bologna. Senza Fela, dirottato in prima squadra, per lo staff tecnico è da valutare anche la disponibilità del giovane Perugini che potrebbe anche lui essere impiegato in Serie C. Calcio d'inizio ore 12.30.